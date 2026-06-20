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FIM DA LINHA!

Suspeito de assalto à lotérica morre em confronto com a Rondesp

Homem teria reagido à abordagem policial

Andrêzza Moura
Por
Segundo as investigações, Lequinho também estava envolvido com o tráfico de drogas
Segundo as investigações, Lequinho também estava envolvido com o tráfico de drogas - Foto: Reprodução

Um homem identificado como Alexandro Ferreira do Amor Divino, mais conhecido como Lequinho, morreu em confronto com policiais militares da Rondesp Sul, na manhã deste sábado, 20, Itabuna, no sul da Bahia.

Segundo informações oficiais, o homem teria reagido a tiros, quando os agentes tentavam cumprir mandados judiciais de busca e apreensão. Ele era apontado pela polícia como um dos principais suspeitos de um assalto a uma casa lotérica, no município de Barra do Choça.

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Ele foi localizado após trabalho de inteligência dos investigadores da Delegacia Territorial de Barra do Choça, com apoio dos policiais da 92ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Rural). Ele estava no bairro Parque Verde.

Após o confronto, o homem foi levado a uma unidade de saúde, onde morreu. Os policiais fizeram buscas no imóvel dele e apreenderam uma pistola calibre .45, carregadores com munições e três tabletes de maconha. Todo material apreendido foi encaminhado à delegacia.

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A polícia apurou que, além de envolvimento com roubos, Lequinho também tinha ligação com o tráfico de drogas.

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Ação policial BARRA DO CHOÇA Casa Lotérica roubo

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