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VIDA BANDIDA

Mulher que ostentava armas nas redes sociais morre em confronto

Polícia diz que jovem, de 21 anos, estava com grupo que atirou contra viaturas

Andrêzza Moura
Por
Graziele ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu
Graziele ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma jovem, de 21 anos, morreu em confronto com policiais militares da Companhia de Rondas Especiais (Rondesp Sul), policial no bairro Juca Rosa, zona norte de Eunápolis, no sul da Bahia, na noite da quinta-feira, 18.

De acordo com a polícia, ela costumava postar fotos nas redes sociais ostentando armas e fazendo símbolo da facção Comando Vermelho (CV).

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Informações oficiais, dão conta de que os agentes realizavam uma operação contra o tráfico de drogas na localidade Beco da Hélia, quando foram recebidos a tiros por um grupo armado.

No revide, Graziele de Assis Santos foi atingida. Ainda Ela ainda foi levada ao Hospital Geral de Eunápolis, mas não resistiu aos ferimentos.

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Ainda segundo as informações, foram apreendidos com Graziele um revólver calibre 38 com numeração raspada, munições e algumas porções de drogas que seriam comercializadas. Uma uma motocicleta também foi apreendida.

Imagem ilustrativa da imagem Mulher que ostentava armas nas redes sociais morre em confronto
Foto: Reprodução Redes Sociais

O material foi encaminhado à Delegacia Territorial de Eunápolis, unidade responsável pelas investigações.

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Tags

confronto armado eunápolis operação policial Bahia

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