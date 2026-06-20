Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

PF vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker

A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado

Carla Melo
Por
A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado
A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que acionou a Polícia Federal (PF) para investigar a autoria e a extensão da invasão que enviou alertas para milhares de brasileiros na madrugada deste sábado, 20.

Segundo nota da secretaria, o órgão tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado. A plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente e a secretaria disse, em nota, que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, "quando todas as condições de segurança forem restabelecidas".

Leia Também:

VÍDEO CHOCA

Vídeo mostra momento que cabeleireira é morta a tiros em salão de Salvador
Vídeo mostra momento que cabeleireira é morta a tiros em salão de Salvador imagem

POLÍCIA

Adolescente de 14 anos some de instituição filantrópica em bairro de Salvador
Adolescente de 14 anos some de instituição filantrópica em bairro de Salvador imagem

POLÍCIA

Ex-atacante com passagens por clubes baianos é morto a tiros em Santa Catarina
Ex-atacante com passagens por clubes baianos é morto a tiros em Santa Catarina imagem

Nesta madrugada, por volta de 1h30, milhares de pessoas foram surpreendidas por um “alerta extremo” enviado aos celulares pelo sistema da Defesa Civil. Além de uma sirene alta, a mensagem de texto continha apenas a palavra “misantropia” - termo que significa aversão ou ódio à humanidade.

Como funciona o sistema

O sistema da Defesa Civil foi criado para o envio alertas reais de desastres em áreas de risco iminente, como em caso de alagamentos ou outros eventos climáticos extremos que necessitem que a população seja alertada. Em setembro do ano passado, uma série de testes foram realizados durante a implementação do sistema.

Para receber as mensagens, não é necessário fazer cadastro prévio. Os alertas são enviados conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes 4G e 5G.

O alerta extremo é considerado pela Defesa Civil como o mais grave. Por ser considerado de urgência imediata, o alarme vai soar mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso.

*Com informações da Agência Brasil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil investigação Polícia

Relacionadas

Mais lidas