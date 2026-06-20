INVESTIGAÇÃO
PF vai investigar alerta falso da Defesa Civil após invasão hacker
A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), informou que acionou a Polícia Federal (PF) para investigar a autoria e a extensão da invasão que enviou alertas para milhares de brasileiros na madrugada deste sábado, 20.
Segundo nota da secretaria, o órgão tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.
A principal linha de investigação aponta para um ataque hacker coordenado. A plataforma de envios do sistema Defesa Civil Alerta foi tirada do ar preventivamente e a secretaria disse, em nota, que trabalha para religar o sistema o mais rápido possível, "quando todas as condições de segurança forem restabelecidas".
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Nesta madrugada, por volta de 1h30, milhares de pessoas foram surpreendidas por um “alerta extremo” enviado aos celulares pelo sistema da Defesa Civil. Além de uma sirene alta, a mensagem de texto continha apenas a palavra “misantropia” - termo que significa aversão ou ódio à humanidade.
Como funciona o sistema
O sistema da Defesa Civil foi criado para o envio alertas reais de desastres em áreas de risco iminente, como em caso de alagamentos ou outros eventos climáticos extremos que necessitem que a população seja alertada. Em setembro do ano passado, uma série de testes foram realizados durante a implementação do sistema.
Para receber as mensagens, não é necessário fazer cadastro prévio. Os alertas são enviados conforme a cobertura do sinal do celular nos aparelhos compatíveis com as redes 4G e 5G.
O alerta extremo é considerado pela Defesa Civil como o mais grave. Por ser considerado de urgência imediata, o alarme vai soar mesmo se o aparelho estiver no modo silencioso.
*Com informações da Agência Brasil