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Ex-atacante com passagens por clubes baianos é morto a tiros em Santa Catarina

Investigações buscam esclarecer a motivação e a autoria do crime

Luan Julião
Por
Ex-jogador Ivan Fiel da Silva, conhecido como Brasão, de 44 anos
Ex-jogador Ivan Fiel da Silva, conhecido como Brasão, de 44 anos - Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-jogador Ivan Fiel da Silva, conhecido como Brasão, de 44 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira, 19, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina. O crime ocorreu dentro de um estabelecimento no bairro Vila Esperança. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a delegacia regional, o ex-atacante foi uma das vítimas de um ataque a um bar. Outro homem, identificado como João Roberto Pereira de Oliveira, de 20 anos, também morreu no local.

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Natural de São Paulo, Brasão teve uma carreira marcada por longa passagem no futebol catarinense, onde defendeu equipes como Tubarão, Inter de Lages, Camboriú, Atlético de Ibirama, Concórdia, Navegantes, Guarani de Palhoça e Almirante Barroso.

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O atacante também atuou por clubes de outras regiões do país, incluindo o Athletico-PR, Atlético Goianiense, Santa Cruz, Treze, Brasil de Pelotas, além de equipes do futebol baiano, como Fluminense de Feira e Vitória da Conquista, onde também construiu parte de sua trajetória profissional.

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No exterior, Brasão defendeu o Fransa-Pax e o Salgaocar, na Índia, além do Vitória de Setúbal, em Portugal.

Entre os principais títulos da carreira, conquistou o Campeonato Goiano de 2010 pelo Atlético Goianiense e a Série B do Campeonato Catarinense em 2014 pelo Inter de Lages.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do ataque que terminou com a morte do ex-jogador.

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