POLÍCIA
Mulher fica ferida após encomenda explodir em Salvador
Caso é investigado como tentativa de homicídio
Uma mulher de 55 anos ficou ferida após uma encomenda que ela recebeu, explodir dentro de um estabelecimento comercial no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O caso ocorreu na quinta-feira, 18, e é investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) como tentativa de homicídio.
De acordo com informações da instituição, a vítima recebeu o pacote no comércio e, ao manuseá-lo, houve a detonação. Ela foi socorrida por testemunhas e encaminhada a uma unidade de saúde da capital baiana, onde permanece em observação médica.
Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a natureza do material explosivo ou a identificação do remetente do pacote.
Leia Também:
A investigação do ataque está sob a responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). A equipe especializada já iniciou as diligências e a coleta de depoimentos para esclarecer as circunstâncias do crime, mapear a rota do envio da encomenda e identificar a autoria do atentado.
Não há informações confirmadas sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.