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Mulher fica ferida após encomenda explodir em Salvador

Caso é investigado como tentativa de homicídio

Gustavo Zambianco
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Uma mulher de 55 anos ficou ferida após uma encomenda que ela recebeu, explodir dentro de um estabelecimento comercial no bairro de Castelo Branco, em Salvador. O caso ocorreu na quinta-feira, 18, e é investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) como tentativa de homicídio.

De acordo com informações da instituição, a vítima recebeu o pacote no comércio e, ao manuseá-lo, houve a detonação. Ela foi socorrida por testemunhas e encaminhada a uma unidade de saúde da capital baiana, onde permanece em observação médica.

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Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a natureza do material explosivo ou a identificação do remetente do pacote.

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A investigação do ataque está sob a responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). A equipe especializada já iniciou as diligências e a coleta de depoimentos para esclarecer as circunstâncias do crime, mapear a rota do envio da encomenda e identificar a autoria do atentado.

Não há informações confirmadas sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.

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encomenda explosão Salvador

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