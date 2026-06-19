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Suspeito de tiroteio na campanha de Tarcísio de Freitas é capturado na Bolívia

Ação contou com cooperação entre autoridades brasileiras e bolivianas

Luan Julião
Por
Tarcísio de Freitas
Tarcísio de Freitas - Foto: Sergio Lima | AFP

Um brasileiro que estava foragido da Justiça foi preso nesta semana em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, após uma operação que contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco-SP).

A localização do suspeito foi possível a partir de trabalhos de inteligência e cooperação entre autoridades brasileiras e estrangeiras, que permitiram identificar o paradeiro dele e viabilizar a ação que resultou na captura pelas forças bolivianas.

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De acordo com as investigações, o homem preso é apontado como um dos envolvidos no tiroteio registrado em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, durante o período da campanha eleitoral de 2022.

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O episódio ocorreu em 17 de outubro daquele ano, quando o então candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, cumpria agenda na comunidade.

Investigação e cooperação internacional

O avanço do caso foi possível após a atuação integrada de equipes de inteligência, que reuniram informações sobre o paradeiro do foragido fora do Brasil. A partir desse mapeamento, foram adotadas medidas que culminaram na prisão em território boliviano.

A operação teve apoio da Ficco-SP, estrutura que reúne diferentes órgãos de segurança pública em atuação conjunta no enfrentamento ao crime organizado.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco-SP) é formada por diferentes instituições, entre elas a Polícia Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais, da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Esses órgãos atuam de forma coordenada em operações de inteligência, investigação e repressão a organizações criminosas.

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Tags

brasil crime Polícia sp Tarcísio

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