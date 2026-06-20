Vídeo mostra momento que cabeleireira é morta a tiros em salão de Salvador

Um vídeo de câmera de segurança flagrou o momento exato do assassinato de Vanessa Souza Cerqueira, de 33 anos. O crime foi cometido enquanto a mulher atendia uma cliente em um salão no bairro de Pituaçu, em Salvador.

Nas imagens é possível ver o momento em que um motociclista estaciona do outro lado da rua onde o salão está. O homem desce da moto e se aproxima do estabelecimento e dispara contra a mulher que atendia a uma cliente no momento do crime. Ela não foi ferida.

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O vídeo mostra ainda que o homem chegou a se afastar, mas voltou e efetuou mais um disparo, na cabeça da vítima. Após o crime, ele foge na motocicleta.

De acordo com informações obtidas no local, a vítima trabalhava em um salão de beleza onde foi surpreendida pelos criminosos. Ela foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e morreu antes da chegada do socorro. Testemunhas relataram que mais de sete tiros foram ouvidos durante a ação.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, um homem em uma motocicleta teria se aproximado do estabelecimento e efetuado os disparos contra a vítima antes de fugir. A mulher ainda não teve a identidade formalmente confirmada pelos órgãos oficiais.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).