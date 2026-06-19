Adolescente de 14 anos some de instituição filantrópica em bairro de Salvador

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Uma adolescente de 14 anos, identificada como Maria Clara Almeida de Oliveira Soares, está desaparecida há sete dias em Salvador, caso que mobiliza familiares e é investigado pela Polícia Civil da Bahia.

Segundo relatos de familiares, a jovem estava sob medida de acolhimento há cerca de três meses, após decisão envolvendo órgãos de proteção à infância e juventude, com acompanhamento do Conselho Tutelar. A família afirma ainda que a adolescente vinha apresentando comportamento de risco e possível aproximação com pessoas ligadas à criminalidade, o que aumentava a preocupação sobre sua segurança.

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O desaparecimento foi registrado após a última vez em que Maria Clara foi vista no dia 13 de junho, em uma instituição filantrópica localizada no bairro do Calabetão.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA), unidade da Polícia Civil da Bahia voltada para casos que envolvem menores de idade. Equipes realizam diligências para tentar localizar a adolescente e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

A polícia reforça que qualquer informação que possa ajudar na localização de Maria Clara pode ser repassada de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181, ou diretamente em unidades da Polícia Civil.