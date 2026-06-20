Polícia fortalece esquema de segurança em várias regiões da Bahia no São João

A Polícia Civil intensificou suas ações durante os festejos juninos em boa parte da Bahia. A operação São João 2026 teve início nesta sexta-feira, 19, e vai até a próxima quarta-feira, 24, nas regiões Sudoeste, Leste, Oeste e Chapada Diamantina.

O fortalecimento da segurança conta com o apoio da Delegacia Especial de Área (DEA) e das Salas de Consciência Situacional. As equipes atuarão nos circuitos das festas de maneira ostensiva, ou seja, visível, e velada entre o público para responder a ocorrências criminais e investigativas.

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Região Sudoeste

Entre as inovações incorporadas estão a implementação da Sala de Consciência Situacional, as equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI), e a instalação de postos de Delegacia Especial de Área (DEA), além da estrutura com equipes de plantão, compostas por delegado, escrivão e investigadores.

Os municípios de Jequié, Ibicuí e Vitória da Conquista, em razão do grande porte dos eventos, receberão os postos de Delegacia Especial de Área (DEA). Já as demais cidades, com menor circulação de público, estarão com as Delegacias Territoriais funcionando em regime de plantão.

Além disso, o diretor de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste), delegado Roberto Júnior, ressaltou a entrega das 20 viaturas destinadas à Polícia Civil na região.

“Os veículos chegam em momento oportuno para reforçar a estrutura de trabalho da corporação durante o período festivo, ampliando a capacidade de atendimento e fortalecendo a segurança pública nos municípios”, disse.

Polícia Civil do Sudoeste atuará em toda região com a Operação de São João 2026 - Foto: Thanize Borges / Ascom-PCBA

Região Leste

Na região, os municípios de Conceição do Jacuípe, Amargosa e Cruz das Almas contarão com a Delegacia Especial de Área (DEA), mas em Santo Antônio de Jesus, além da DEA, foi instalado o Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR).

O objetivo é realizar o acolhimento e o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres vítimas de violência de gênero no município.

Foram montados núcleos de análise de inteligência e monitoramento e Salas de Consciência Situacional com equipes integradas, responsáveis por reunir informações estratégicas, decidir e coordenar ações em tempo real. O reforço também contará com equipes de supervisão administrativa e jurídica.

“Nossas equipes estarão presentes e vigilantes, atuando de forma integrada, estratégica e permanente para que todos possam sair de casa para aproveitar os festejos com responsabilidade", disse o diretor da DIRPIN/Leste, delegado Yves Correia.

Atuação da Polícia Civil na região Leste - Foto: Rose Amorim / Ascom-PCBA

Região Oeste e Chapada Diamantina

Quase vinte municípios do Oeste e da Chapada Diamantina receberam o reforço operacional que conta com o emprego de tecnologia e videomonitoramento, utilizados para a identificação e localização de pessoas em investigação.

Entre as cidades selecionadas estão Irecê, Xique-Xique, Mulungu do Morro, Lapão, Seabra, Mucugê, Lençóis, Souto Soares, Boninal, Piatã, Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Barra, Paratinga, Boquira, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Bom Jesus da Lapa, as quais tradicionalmente realizam grandes festejos juninos.

As ações serão voltadas à conscientização junto à população sobre cuidados no manuseio de fogos de artifício, prevenção de furtos, roubos e outros delitos comuns em eventos de grande porte.

Na região, equipes especializadas também estão mobilizadas para garantir atendimento humanizado às vítimas de violência, por meio das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e dos Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (NEAM).