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HOME > POLÍCIA

BRIGA FAMILIAR

Filho é preso após esfaquear o pai durante briga por divisão de bens

Idoso, de 70 anos, foi atacado durante discussão

Andrêzza Moura
Por
Caso aconteceu em Brumado
Caso aconteceu em Brumado - Foto: Divulgação Polícia Militar

Um desentendimento familiar por uma suposta divisão de bens, nesta sexta-feira, 19, em Brumado, no sudoeste da Bahia, terminou com um idoso, de 70 anos, esfaqueado pelo próprio filho, um homem, de 36. O caso ocorreu na Praça João Romão, no bairro Dr. Juracy.

Quando os policiais da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto), chegaram ao local, pai e filho já haviam sido levados ao Hospital Municipal. O suspeito, que não teve o nome revelado, não aceitou atendimento médico e fugiu.

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Ele foi localizado horas depois na Fazenda Lagoa do Facão, na zona rural do município, e preso. O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Brumado, onde permanece à disposição da Justiça. O estado de saúde do idoso não foi revelada.

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briga familiar Brumado polícia militar

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