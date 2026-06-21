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INVESTIGAÇÃO

Suspeito de envolvimento em latrocínio contra professora é preso na Bahia

Vítima foi encontrada mor dentro do banheiro da residên cia onde vivia

Leilane Teixeira
Por
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9
Agressão aconteceu durante uma festa no último sábado, 9 - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso no nesta sábado, 20, por suspeita de participação no latrocínio da professora aposentada Vivaldina de Jesus Bonfim, de 64 anos. Ele foi detido na Fazenda Ipê, localizada na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada morta no dia 7 de junho, dentro do banheiro da residência onde vivia, na região central do município. O corpo estava enrolado em um lençol e apresentava marcas de violência na cabeça e nas costas.

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As investigações incluíram:

  • a coleta de depoimentos;
  • análise de imagens de câmeras de segurança;
  • e levantamento de outras provas que embasaram o pedido de prisão temporária do suspeito, cuja identidade não foi divulgada.

Cumprimento de mandado

Ainda conforme a corporação, uma primeira tentativa de cumprir o mandado foi realizada na quinta-feira, 18, mas o investigado conseguiu escapar da abordagem policial. Após novas diligências, ele foi localizado e preso.

Informações iniciais apontam que Vivaldina morava sozinha, embora recebesse visitas frequentes de familiares. Após o crime, foram levados cartões bancários, um telefone celular e outros pertences da aposentada.

Segundo a investigação, o suspeito utilizou os cartões e as senhas da vítima para efetuar saques em Barreiras, também no oeste baiano. O celular roubado teria sido vendido posteriormente.

O caso segue sob investigação da Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia, que busca esclarecer a dinâmica do crime e identificar todas as circunstâncias do latrocínio.

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Tags

latrocínio Polícia Civil professora santa rita de cassia

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