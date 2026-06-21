Confusão entre crianças termina com homem morto por PM à paisana

Fábio Ferreira da Silva morreu após ter sido baleado por um PM à paisana na Zona Oeste do Rio na noite desta sexta-feira (19). Tudo aconteceu depois de uma confusão entre crianças, na Praça Rosária Trotta, durante as comemorações da vitória do Brasil sobre a seleção do Haiti.

Os moradores se reuniram no local para assistir a partida e celebrar o resultado. Segundo o jornal RJTV, as crianças brincavam na praça quando teve início uma discussão. um adolescente de 13 anos foi chamar um responsável e a briga se estendeu aos adultos.

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Depois da briga

Fábio Ferreira da Silva, conhecido como “Fabinho”, e Wanderson, o outro homem identificado, foram baleados durante a confusão. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

Wanderson sofreu um ferimento na cabeça, recebeu atendimento e teve alta ainda na madrugada de sábado. Fábio foi baleado duas vezes, sendo um no rosto, não resistiu aos ferimentos e chegou à unidade já sem vida.

O corpo permaneceu no hospital para os procedimentos legais e as testemunhas relataram que, antes dos disparos, o ambiente na praça era de lazer e confraternização.

Depoimentos

O sargento Wellington Sacramento dos Santos, apontado como autor dos disparos, se apresentou espontaneamente à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), prestou depoimento e foi liberado.

Segundo ele, quando estava na praça com os netos, a discussão entre as crianças começou e após a chegada dos homens chamados pelo adolescente, ele teria sido agredido.

O policial declarou ter efetuado dois disparos de pistola contra Fábio após ser atacado, alegando legítima defesa. Relatou também ter atingido outro homem com uma coronhada durante a confusão, afirmando que foi segurado pelo pescoço e que um dos envolvidos avançava em sua direção.

Já familiares e amigos de Fábio apresentaram que após o início da confusão entre as crianças, o conflito evoluiu para uma briga entre adultos e a vítima teria tentado separar a situação depois que um amigo foi agredido com uma coronhada, momento em que acabou sendo baleado.

A Polícia Civil informou que não houve prisão em flagrante, já que depois da análise inicial dos fatos, não foram identificados os requisitos legais necessários naquele momento. A Corregedoria do órgão abriu um inquérito para investigar a conduta do policial e apurar todas as circunstâncias do caso.