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Homem é preso por ato obsceno em residência estudantil de Salvador

Caso aconteceu no bairro do Rio Vermelho

Redação
Por Redação
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Polícia Civil

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante após uma denúncia de ato obsceno em uma residência estudantil, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, neste domingo, 21. O caso foi confirmado pela Polícia Civil (PC) e pela Guarda Civil Municipal (GCM), que atenderam à ocorrência.

Segundo a GCM, a patrulha da região foi acionada por moradores da residência estudantil. De acordo com os relatos, o homem teria exposto as partes íntimas e feito insinuações de cunho sexual a uma das moradoras.

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Durante a abordagem, os agentes localizaram o suspeito e apreenderam materiais relacionados ao uso de drogas e um celular, suspeito de conter conteúdo obsceno.

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O suspeito e a vítima foram encaminhados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Caso em investigação

O episódio ocorreu na Casa de Estudante Paulo Afonso (CEPA), administrada pela Prefeitura de Paulo Afonso. A informação foi divulgada pela TV Bahia.

Em nota, a gestão municipal informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) adotou medidas imediatamente após o recebimento da denúncia. A prefeitura também afirmou que o suspeito já era um residente afastado da unidade, conforme as regras da instituição.

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