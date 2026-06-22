Feminicídio? Servidora municipal é morta a tiros na Bahia

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Uma servidora pública de 22 anos identificada como Regiane Pereira de Lacerda foi assassinada a tiros na zona rural de Campo Alegre de Lourdes, município localizado no norte da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, ela foi encontrada dentro de uma residência com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Regiane chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.



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Ainda de acordo com a corporação, um homem de 39 anos foi preso em flagrante e é apontado como principal suspeito do crime, que estáa sendo investigado como feminicídio.

À disposição da Justiça

Após o crime, o suspeito foi levado para a Delegacia Territorial de Campo Alegre de Lourdes, onde teve a prisão em flagrante formalizada pelo crime de feminicídio. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não informou se havia um relacionamento amoroso entre a vítima e o investigado, informação que ainda não foi esclarecida oficialmente.

Prefeitura lamentou a morte

A morte de Regiane gerou comoção no município. Em publicações nas redes sociais, a Prefeitura de Campo Alegre de Lourdes e a Secretaria Municipal de Educação manifestaram pesar pelo falecimento da jovem, que atuava como servidora da Creche Eugenelino Dias.

Em nota, a Secretaria de Educação prestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima, destacando o sentimento de tristeza pela perda.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Regiane Pereira de Lacerda.