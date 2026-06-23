PRF apreende quase duas toneladas de drogas em cidade da Bahia

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Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na madrugada desta terça-feira, 23, uma carga com cerca de 1,6 toneladas de drogas, em um trecho da BR- 116, na cidade de Rafael Jambeiro, no semiárido da Bahia.

Era por volta das 3h, quando os policiais interceptaram um caminhão, no km 482 da rodovia federal. Segundo informações oficiais, o veículo saiu de Montes Claros, em Minas Gerais, e seguia em direção a Feira de Santana.

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Na ocasião, foram encontrados 72 pacotes contendo 1.527,5 quilos de maconha e 170 quilos de cocaína. Os entorpecentes estavam escondidas entre caixas vazias de verduras e frutas, que eram transportadas no veículo.

O motorista, que não teve o nome revelado, foi preso em flagrante e levado ao Complexo de Delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana. Ele segue à Disposição da Justiça. O material apreendido também foi encaminhado à unidade policial.