Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

CONSULTA PÚBLICA

ANS propõe ampliação de mamografia digital nos planos de saúde

Proposta em consulta pública prevê exame para qualquer pessoa com indicação médica

Andrêzza Moura
Por
Atualmente, a mamografia digital só é feita em mulheres com idades entre 40 e 69 anos
Atualmente, a mamografia digital só é feita em mulheres com idades entre 40 e 69 anos - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou em consulta pública uma proposta que amplia a cobertura obrigatória da mamografia digital pelos planos de saúde. Caso seja aprovada, a medida permitirá que o exame seja realizado por qualquer pessoa, independente de idade e gênero, desde que tenha solicitação médica.

Atualmente, os planos só são obrigados a cobrir mamografia digital apenas para mulheres com idades entre 40 e 69 anos. O objetivo da proposta é eliminar essa limitação e equiparar a regra à mamografia convencional, que é realizada apenas com a indicação do profissional de saúde.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A mamografia é um das principais ferrementas usadas para diagnosticar precocemente o câncer de mama. A versão digital oferece imagens ded maior qualidade, menor exposição à radiação e mais conforto durante o procedimento.

Alpem disso, o armazenamento digital facilita a comparação de exames e o acompanhamento da evolução clínica pelos especialistas.

De acordo com informações da ANS, ampliar o acesso ao exame pode acelerar o diagnóstico da doença e aumentar as chances de sucesso no tratamento, reduzindo a necessidade de procedimentos mais invasivos.

A proposta foi aprovada pela diretoria da Agência após recomendação da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde).

Leia Também:

SAÚDE PÚBLICA

Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer de mama
Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer de mama imagem

INCA

Brasil deve ter 12,2 mil casos de leucemia por ano até 2028
Brasil deve ter 12,2 mil casos de leucemia por ano até 2028 imagem

SAÚDE

Anvisa proíbe maquiagem capilar e creme para cabelo; saiba quais
Anvisa proíbe maquiagem capilar e creme para cabelo; saiba quais imagem

A consulta pública ficará aberta até o dia 11 de julho, período em que a população, entidades e profissionais poderão enviar sugestões antes da decisão final da ANS.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ans ANS Planos de Saúde câncer de mama exames Mamografia

Relacionadas

Mais lidas