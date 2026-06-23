ANS propõe ampliação de mamografia digital nos planos de saúde

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A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou em consulta pública uma proposta que amplia a cobertura obrigatória da mamografia digital pelos planos de saúde. Caso seja aprovada, a medida permitirá que o exame seja realizado por qualquer pessoa, independente de idade e gênero, desde que tenha solicitação médica.

Atualmente, os planos só são obrigados a cobrir mamografia digital apenas para mulheres com idades entre 40 e 69 anos. O objetivo da proposta é eliminar essa limitação e equiparar a regra à mamografia convencional, que é realizada apenas com a indicação do profissional de saúde.

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A mamografia é um das principais ferrementas usadas para diagnosticar precocemente o câncer de mama. A versão digital oferece imagens ded maior qualidade, menor exposição à radiação e mais conforto durante o procedimento.

Alpem disso, o armazenamento digital facilita a comparação de exames e o acompanhamento da evolução clínica pelos especialistas.

De acordo com informações da ANS, ampliar o acesso ao exame pode acelerar o diagnóstico da doença e aumentar as chances de sucesso no tratamento, reduzindo a necessidade de procedimentos mais invasivos.

A proposta foi aprovada pela diretoria da Agência após recomendação da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde).

A consulta pública ficará aberta até o dia 11 de julho, período em que a população, entidades e profissionais poderão enviar sugestões antes da decisão final da ANS.