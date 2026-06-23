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Brasil deve ter 12,2 mil casos de leucemia por ano até 2028

Estimativa do INCA reforça a importância do diagnóstico precoce

Isabela Cardoso
Por
Leucemia pode ser suspeitada por médico através de alterações no hemograma
Leucemia pode ser suspeitada por médico através de alterações no hemograma - Foto: Reprodução | Freepik

O Brasil deve registrar cerca de 12,2 mil novos casos de leucemia por ano entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os dados reforçam a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de sucesso no tratamento da doença, que pode evoluir de forma rápida ou permanecer silenciosa por anos.

A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células do sangue e se desenvolve na medula óssea, responsável pela produção das células sanguíneas. O problema ocorre quando essas células passam a se multiplicar de maneira descontrolada, comprometendo o funcionamento do organismo.

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Quais são os sintomas da leucemia?

Os primeiros sinais costumam ser inespecíficos e podem ser confundidos com problemas comuns, o que frequentemente atrasa o diagnóstico. De acordo com uma entrevista do hematologista Jayr Schmidt Filho ao portal Saúde em Dia, a conscientização sobre os sintomas é essencial.

"Quanto mais cedo identificamos alterações no sangue, maiores são as chances de iniciar o tratamento adequado rapidamente", afirma o especialista.

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Entre os principais sintomas que merecem investigação médica estão:

  • Cansaço persistente e falta de ar;
  • Fraqueza e sonolência excessiva;
  • Febre sem causa aparente;
  • Manchas roxas pelo corpo;
  • Sangramentos prolongados;
  • Perda de peso sem explicação.

Outros sinais também merecem atenção

Algumas doenças hematológicas, como determinadas anemias crônicas, podem apresentar sintomas adicionais, como palpitações, alteração no paladar e formigamento nas mãos e nos pés, especialmente quando relacionados à deficiência de vitamina B12.

Segundo o especialista, nem toda alteração significa câncer, mas sintomas persistentes devem ser avaliados por um profissional de saúde.

Tratamentos avançam e aumentam as chances de cura

Os avanços da onco-hematologia ampliaram as possibilidades de tratamento nos últimos anos. Terapias-alvo e tratamentos celulares, como o CAR-T Cell, vêm proporcionando resultados mais eficazes e personalizados para diferentes tipos de leucemia.

"A onco-hematologia passou por uma verdadeira revolução. Hoje conseguimos personalizar tratamentos, oferecer terapias cada vez mais precisas e alcançar resultados que eram inimagináveis", destaca Jayr Schmidt Filho.

Hemograma pode ajudar no diagnóstico precoce

Embora a tecnologia tenha ampliado as opções de tratamento, a prevenção e o diagnóstico precoce continuam sendo fundamentais. Exames de rotina, especialmente o hemograma, podem identificar alterações no sangue ainda nas fases iniciais da doença.

"Nem todo quadro de anemia está relacionado ao câncer, mas toda alteração persistente merece investigação médica. O hemograma é um exame simples, acessível e frequentemente o primeiro passo", conclui o médico.

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Câncer leucemia Saúde

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