Entenda o problema de saúde que levou cacique Raoni à cirurgia

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O cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, foi submetido a uma cirurgia para desobstrução intestinal neste sábado, 20, e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp).



Segundo a equipe médica, o procedimento foi concluído sem intercorrências e o líder indígena segue em acompanhamento.

Técnica minimamente invasiva

De acordo com o boletim médico mais recente, Raoni foi internado na sexta-feira, 19, com quadro de obstrução intestinal, desidratação e pneumonia aspirativa. Após avaliação da equipe, foi indicada a realização da cirurgia, feita por técnica minimamente invasiva.



Depois do procedimento, o cacique foi encaminhado à UTI, onde recebe antibioticoterapia e outros cuidados de suporte clínico. O hospital informou que a evolução inicial é considerada positiva, mas o estado de saúde continua sendo monitorado.

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Transferência para São Paulo

Antes de chegar à capital paulista, Raoni estava internado no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, no norte de Mato Grosso. Ele deu entrada na unidade após apresentar vômitos, tosse intensa e dores abdominais.

Com a necessidade de exames e tratamento especializado, a equipe médica decidiu transferi-lo para o Hospital São Paulo, onde a cirurgia foi confirmada após nova avaliação clínica.

O que é obstrução intestinal?

A obstrução intestinal ocorre quando há um bloqueio que impede a passagem normal de alimentos, líquidos e gases pelo intestino. O problema pode afetar tanto o intestino delgado quanto o grosso e variar entre obstrução parcial ou total.

Nos casos mais graves, a interrupção do fluxo intestinal pode provocar complicações como infecções, perfuração do órgão e comprometimento do tecido intestinal, tornando necessária a realização de cirurgia. Entre as causas mais frequentes estão hérnias, tumores e aderências formadas por cicatrizes internas.