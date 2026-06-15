Cacique Raoni volta à UTI com infecção grave e pneumonia

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O líder indígena Raoni Metuktire, de 94 anos, conhecido como Cacique Raoni, voltou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop (MT), no domingo, 14, após uma piora no estado de saúde causada por um quadro de infecção grave associado a problemas respiratórios e gastrointestinais.

Segundo o hospital, o estado de saúde do cacique é considerado grave e exige monitoramento contínuo da equipe multiprofissional.

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Entenda

De acordo com familiares, Raoni estava em sua residência, na região de Peixoto de Azevedo (MT), recebendo visitas de lideranças, quando apresentou vômitos no sábado, 13.

No domingo, o quadro se agravou. Além de novos episódios, Raoni apresentou tosse persistente, dor abdominal e expectoração com pequena quantidade de sangue.

Diante da persistência dos sintomas e do comprometimento do estado geral, o cacique foi transferido de avião para o Hospital Dois Pinheiros.

Laudo médico

Os exames iniciais identificaram alterações na função renal e marcadores compatíveis com um processo infeccioso grave.

A principal hipótese diagnóstica é de sepse com foco pulmonar provocada por uma pneumonia broncoaspirativa, possivelmente decorrente dos episódios repetidos de vômito. A tomografia abdominal também apontou um quadro de suboclusão gástrica.

Atualmente, o líder indígena permanece internado na UTI sob monitoramento contínuo, recebendo hidratação venosa, antibióticos de amplo espectro e suporte intensivo. Familiares acompanham o tratamento em contato permanente com a equipe médica.

O retorno à UTI ocorre pouco mais de três semanas após a última alta hospitalar.