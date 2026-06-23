Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de câncer de mama

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A agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Inluriyo® (tosilato de inlunestranto), uma nova opção de tratamento para pacientes adultos com câncer de mama já em estágio avançado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta segunda-feira, 22.

Segundo informações do órgão, o medicamento é indicado para pacientes que passaram por tratamento prévio com terapia endócrina e não podem ter o tumor retirado por cirurgia ou que já estão com metástase.

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A Anvisa declarou ainda que o tratamento é destinado a pacientes com tumores positivos para receptor de estrogênio (ER+), negativos para receptor HER2 (HER2-) e que apresentam mutação no gene ESR1.

O Inluriyo® foi desenvolvido pela Eli Lilly do Brasil Ltda. e é um medicamento utilizado como monoterapia e administrado por via oral.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que entre 2023 e 2025 73.610 novos casos da doença foram diagnosticado no país. O número equivale a 30,1% de todos os diagnósticos de câncer na população feminina. O câncer de mama é tipo de câncer mais frequente entre mulheres brasileiras.

A autorização para comercialização do medicamento foi oficializada por meio da Resolução nº 2.465/2026.