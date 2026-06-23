Bahia amplia ações de combate ao racismo durante o São João de 2026

Como parte da campanha “São João não combina com Racismo”, o Governo da Bahia vai reforçar uma série de ações voltadas para o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa nos principais circuitos juninos de Salvador e em 25 municípios baianos durante o São João de 2026.

A iniciativa será implementada por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). A titular da secretaria, Ângela Guimarães, destaca que a estratégia amplia a presença do Estado em espaços de grande circulação de pessoas, levando informação, orientação e atendimento diretamente ao público dos festejos.

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Neste São João, a Sepromi reafirma que celebrar a cultura popular é indissociável da garantia de direitos. Nosso objetivo é claro: garantir que a alegria do povo baiano seja plena, livre de preconceitos e marcada pelo respeito absoluto à diversidade e à liberdade de crença. Ângela Guimarães - Titular da Sepromi

A programação inclui distribuição de materiais educativos, ações de sensibilização e a atuação do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, que disponibiliza unidades móveis para atendimento psicológico, social e jurídico a vítimas de violações de direitos.

“Através da nossa campanha, transformamos os espaços de festa em territórios de acolhimento e valorização da nossa identidade”, concluiu Ângela Guimarães.

Casa da Igualdade

Um dos principais pontos de apoio da iniciativa é a Casa da Igualdade, instalada no Pelourinho. Desde o último dia 13 de junho, o espaço funciona como referência para ações de promoção da igualdade racial e enfrentamento à discriminação durante os festejos juninos.

O equipamento reúne atividades culturais, esportivas e de empreendedorismo, além de aproximar os serviços de proteção da população que circula pelo Centro Histórico de Salvador.

Casa da Igualdade, no Pelourinho - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Tai Oliver, empreendedora de artigos afro-indígenas, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia criativa durante o período junino. “É uma proposta muito inovadora. Aqui comercializamos peças artesanais, porcelanas e joias e, neste período de grande circulação de pessoas, também fortalecemos o contato com os clientes e ampliamos as oportunidades de negócio”, disse ela.

Atendimento virtual

Uma das novidades implementadas para o São João de 2026 é o reforço do atendimento digital por meio da Zuri, assistente virtual da Sepromi disponível pelo WhatsApp, no número (71) 3117-7448.

A ferramenta permite registrar denúncias, obter orientações sobre casos de racismo e intolerância religiosa e acessar informações sobre serviços de apoio, como delegacias e órgãos de proteção.