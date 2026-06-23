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SÃO JOÃO

Bahia amplia ações de combate ao racismo durante o São João de 2026

Campanha do Governo do Estado circula em 26 cidades durante os festejos juninos

Gustavo Nascimento
Por
Campanha “São João não combina com Racismo”, do Governo da Bahia
Campanha “São João não combina com Racismo”, do Governo da Bahia - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Como parte da campanha “São João não combina com Racismo”, o Governo da Bahia vai reforçar uma série de ações voltadas para o enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa nos principais circuitos juninos de Salvador e em 25 municípios baianos durante o São João de 2026.

A iniciativa será implementada por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi). A titular da secretaria, Ângela Guimarães, destaca que a estratégia amplia a presença do Estado em espaços de grande circulação de pessoas, levando informação, orientação e atendimento diretamente ao público dos festejos.

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Neste São João, a Sepromi reafirma que celebrar a cultura popular é indissociável da garantia de direitos. Nosso objetivo é claro: garantir que a alegria do povo baiano seja plena, livre de preconceitos e marcada pelo respeito absoluto à diversidade e à liberdade de crença.

Ângela Guimarães - Titular da Sepromi

A programação inclui distribuição de materiais educativos, ações de sensibilização e a atuação do Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela, que disponibiliza unidades móveis para atendimento psicológico, social e jurídico a vítimas de violações de direitos.

“Através da nossa campanha, transformamos os espaços de festa em territórios de acolhimento e valorização da nossa identidade”, concluiu Ângela Guimarães.

Casa da Igualdade

Um dos principais pontos de apoio da iniciativa é a Casa da Igualdade, instalada no Pelourinho. Desde o último dia 13 de junho, o espaço funciona como referência para ações de promoção da igualdade racial e enfrentamento à discriminação durante os festejos juninos.

O equipamento reúne atividades culturais, esportivas e de empreendedorismo, além de aproximar os serviços de proteção da população que circula pelo Centro Histórico de Salvador.

Casa da Igualdade, no Pelourinho
Casa da Igualdade, no Pelourinho - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Tai Oliver, empreendedora de artigos afro-indígenas, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia criativa durante o período junino. “É uma proposta muito inovadora. Aqui comercializamos peças artesanais, porcelanas e joias e, neste período de grande circulação de pessoas, também fortalecemos o contato com os clientes e ampliamos as oportunidades de negócio”, disse ela.

Atendimento virtual

Uma das novidades implementadas para o São João de 2026 é o reforço do atendimento digital por meio da Zuri, assistente virtual da Sepromi disponível pelo WhatsApp, no número (71) 3117-7448.

A ferramenta permite registrar denúncias, obter orientações sobre casos de racismo e intolerância religiosa e acessar informações sobre serviços de apoio, como delegacias e órgãos de proteção.

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Tags

Bahia direitos humanos igualdade racial intolerância religiosa São João

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