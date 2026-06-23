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SAPEAÇU

Prefeitura suspende festa após homem morrer atingido por espada

Homem morreu na noite desta terça-feira, 23

Andrêzza Moura
Por
Tarcísio não resistiu aos ferimentos
Tarcísio não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução Redes Sociais

A Prefeitura de Sapeaçu, no recôncavo baiano, suspendeu os festejos juninos da cidade, na noite desta terça-feira, 23, após um homem morrer atingido por uma ‘espada’ – artefato pirotécnico.

A decisão foi divulgada nas redes sociais da gestão municipal, por meio de nota. Segundo o comunicado, o cancelamento se dá em respeito ao luto da família de Tarcísio Sodré, sobrinho da escritora e colaboradora Edelzuite Sodré.

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Prefeitura de Sapeaçu cancela festa de São João
Prefeitura de Sapeaçu cancela festa de São João - Foto: Reprodução Redes Sociais

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Tarcísio morreu na noite desta terça-feira, após ser atingido na cabeça por uma ‘espada’. O artefato bateu na cabeça dele depois de explodir. O rapaz morreu no local, no bairro Jaqueira, antes mesmo de receber atendimento médico.

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prefeito de Sapeaçu São João sapeaçu

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