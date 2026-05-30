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ACIDENTE FATAL

Motorista morre após ser arremessado e atropelado pelo próprio caminhão na BR-324

Vítima morreu ainda no local

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Motorista morre após ser arremessado e atropelado pelo próprio caminhão na BR-324
Foto: Reprodução redes sociais

Um motorista morreu em um acidente com um caminhão nesta sexta-feira, 29, em um trecho da BR-324 que passa pelo município de Amélia Rodrigues.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 07h o veículo saiu da pista e tombou em uma área de vegetação após o condutor perder o controle da direção.

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A vítima foi arremessada para fora da cabine durante o acidente e na sequência acabou sendo atingida pelo próprio caminhão. Ele morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

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Veículo retirado

O veículo ficou imobilizado em uma área de mata fechada fora da rodovia e só foi retirado do local no período da tarde.

A operação de remoção exigiu a interdição temporária de uma das pistas por cerca de 20 minutos, causando lentidão e filas no trecho.

As causas do acidente ainda serão esclarecidas. Os procedimentos periciais foram realizados e o caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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Tags

acidente de trânsito Amélia Rodrigues prf

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