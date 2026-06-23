SÃO JOÃO
Prefeitura da Bahia cancela festa após mulher morrer atropelada
Acidente ocorreu durante os festejos de São João em Elísio Medrado
Um carro desgovernado atropelou várias pessoas, na noite desta terça-feira, 23, na cidade de Elísio Medrado, no recôncavo baiano, e deixou uma mulher morta. A vítima fatal foi identificada apenas pelo prenome de Ariane.
Segundo informações, Ariane, que seria cunhada da secretária de saúde do município, foi prensada pelo veículo e morreu ainda no local. O marido dela, que não teve o nome revelado, também foi atingido pelo carro. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Até o momento, não foi informado oficialmente o número de pessoas feridas. Por conta do acidente, a programação da festa de São João do município foi suspensa, na noite desta terça-feira.
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As circunstâncias do atropelamento ainda são apuradas. As informações são do Blog do Valente.