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SÃO JOÃO

Prefeitura da Bahia cancela festa após mulher morrer atropelada

Acidente ocorreu durante os festejos de São João em Elísio Medrado

Andrêzza Moura
Por
Ariane morreu no local
Ariane morreu no local - Foto: Reprodução Blog do Valente

Um carro desgovernado atropelou várias pessoas, na noite desta terça-feira, 23, na cidade de Elísio Medrado, no recôncavo baiano, e deixou uma mulher morta. A vítima fatal foi identificada apenas pelo prenome de Ariane.

Segundo informações, Ariane, que seria cunhada da secretária de saúde do município, foi prensada pelo veículo e morreu ainda no local. O marido dela, que não teve o nome revelado, também foi atingido pelo carro. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Até o momento, não foi informado oficialmente o número de pessoas feridas. Por conta do acidente, a programação da festa de São João do município foi suspensa, na noite desta terça-feira.

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As circunstâncias do atropelamento ainda são apuradas. As informações são do Blog do Valente.

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atropelamento fatal elisio medrado São João

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