Prefeitura da Bahia cancela festa após mulher morrer atropelada

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Um carro desgovernado atropelou várias pessoas, na noite desta terça-feira, 23, na cidade de Elísio Medrado, no recôncavo baiano, e deixou uma mulher morta. A vítima fatal foi identificada apenas pelo prenome de Ariane.

Segundo informações, Ariane, que seria cunhada da secretária de saúde do município, foi prensada pelo veículo e morreu ainda no local. O marido dela, que não teve o nome revelado, também foi atingido pelo carro. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Até o momento, não foi informado oficialmente o número de pessoas feridas. Por conta do acidente, a programação da festa de São João do município foi suspensa, na noite desta terça-feira.

As circunstâncias do atropelamento ainda são apuradas. As informações são do Blog do Valente.