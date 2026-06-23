Chambinho do Acordeon leva legado de Luiz Gonzaga ao Pelourinho: "Uma honra"

O Largo do Pelourinho viveu uma noite de forte carga histórica nesta terça-feira, 23. Conhecido nacionalmente por eternizar a figura de Luiz Gonzaga nas telas do cinema, Chambinho do Acordeon foi um dos destaques desta véspera de São João em Salvador. Com a sanfona no peito e uma trajetória que une o interior do Piauí aos palcos de todo o Brasil, o músico contagiou o público que lotou o Centro Histórico, provando que o elo com o Rei do Baião vai muito além da interpretação cinematográfica.

Nascido em São Paulo em 1980, com raízes no povoado Várzea Queimada, em Jaicós (PI), Chambinho iniciou seu contato com a música aos 6 anos de idade. Em 2012, sua carreira ganhou novos contornos ao ser escolhido, entre 5 mil candidatos, para protagonizar o longa-metragem "Gonzaga: de Pai pra Filho".

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Reconhecido como um importante guardião da música popular nordestina, Chambinho refletiu sobre o peso e a honra de carregar esse legado diante dos desafios do mundo digital e do novo público:

"Olha, eu agradeço a Deus todos os dias a minha grande oportunidade. Porque veio depois dos 30 anos, já tocando, eu toco desde os meus 6 anos de idade. Você imagina cair no colo uma responsabilidade de interpretar Luiz Gonzaga no cinema. Eu fui com o objetivo de fazer uma participação", contou ele ao portal A TARDE.

Chambinho conta que precisou estudar bastante para dar vida à Gonzagão nas telonas. "Quando eu vi o roteiro, valha-me Deus! E aí, estudei muito No meio de 5 mil inscritos, fui o escolhido. O filme está aí na Netflix, no Globoplay, em 187 países, interpretando o Rei do Baião. É uma honra para esse sanfoneiro aqui", disse,

Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João

Largo do Pelourinho — a partir das 17h30

Limão com Mel

Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum

Alceu Valença

Lairton e Seus Teclados

Ávine Vinny

Michele Andrade

Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30

Viola de Doze

Julio e Jhonatan

Bel Lima

Banda Zefa

Forró Calango Aceso

Amor Q Fica

Luiz Bento

Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30

Ana Mameto

Jeanne Lima

Avião das Antigas

Forró do Zé

Vulcão Aceso

Pedro Libe

Lhego Valentim

Largo da Tieta — a partir das 17h30

Filhos do Brasil

Claudio Ney & Juliana

Dan Ventura

Benza Deus

Oswaldinho da Sanfona

Banda 100 Parea

Sarah Reis

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

Frutos Nordestinos

Eduardo Pires

Gilda Mel

Matheus Dantas

Deja Ribeiro

Elaine Fernandes

Deyve Ferreira

Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

Forró Xote de Anjo

Neném do Acordeon

Os Bambas do Nordeste

Tire Xote

Luana Ingry

Abel e Alê

Bruno Lima

Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h

Jô Miranda

Renno Poeta

Banda Página Virada

Olivan Monteiro

Kelly Fonteli

Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30

Dan Valente

Rala Fivela

Filipe Vier

Raio da Silibrina

Dan Miranda

Júlia Viana

Gabriel Rabelo

Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h

Forró Tremendão

Império do Forró

Asa Branca

Renovação Tia Dulce

Rosas do Luar

Fogueira Santa

Nação Forrozeira

Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30