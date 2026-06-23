SÃO JOÃO
Chambinho do Acordeon leva legado de Luiz Gonzaga ao Pelourinho: "Uma honra"
Sanfoneiro foi destaque no São João de Salvador nesta terça-feira
O Largo do Pelourinho viveu uma noite de forte carga histórica nesta terça-feira, 23. Conhecido nacionalmente por eternizar a figura de Luiz Gonzaga nas telas do cinema, Chambinho do Acordeon foi um dos destaques desta véspera de São João em Salvador. Com a sanfona no peito e uma trajetória que une o interior do Piauí aos palcos de todo o Brasil, o músico contagiou o público que lotou o Centro Histórico, provando que o elo com o Rei do Baião vai muito além da interpretação cinematográfica.
Nascido em São Paulo em 1980, com raízes no povoado Várzea Queimada, em Jaicós (PI), Chambinho iniciou seu contato com a música aos 6 anos de idade. Em 2012, sua carreira ganhou novos contornos ao ser escolhido, entre 5 mil candidatos, para protagonizar o longa-metragem "Gonzaga: de Pai pra Filho".
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Reconhecido como um importante guardião da música popular nordestina, Chambinho refletiu sobre o peso e a honra de carregar esse legado diante dos desafios do mundo digital e do novo público:
"Olha, eu agradeço a Deus todos os dias a minha grande oportunidade. Porque veio depois dos 30 anos, já tocando, eu toco desde os meus 6 anos de idade. Você imagina cair no colo uma responsabilidade de interpretar Luiz Gonzaga no cinema. Eu fui com o objetivo de fazer uma participação", contou ele ao portal A TARDE.
Chambinho conta que precisou estudar bastante para dar vida à Gonzagão nas telonas. "Quando eu vi o roteiro, valha-me Deus! E aí, estudei muito No meio de 5 mil inscritos, fui o escolhido. O filme está aí na Netflix, no Globoplay, em 187 países, interpretando o Rei do Baião. É uma honra para esse sanfoneiro aqui", disse,
Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João
Largo do Pelourinho — a partir das 17h30
- Limão com Mel
- Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum
- Alceu Valença
- Lairton e Seus Teclados
- Ávine Vinny
- Michele Andrade
Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Viola de Doze
- Julio e Jhonatan
- Bel Lima
- Banda Zefa
- Forró Calango Aceso
- Amor Q Fica
- Luiz Bento
Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Ana Mameto
- Jeanne Lima
- Avião das Antigas
- Forró do Zé
- Vulcão Aceso
- Pedro Libe
- Lhego Valentim
Largo da Tieta — a partir das 17h30
- Filhos do Brasil
- Claudio Ney & Juliana
- Dan Ventura
- Benza Deus
- Oswaldinho da Sanfona
- Banda 100 Parea
- Sarah Reis
Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30
- Frutos Nordestinos
- Eduardo Pires
- Gilda Mel
- Matheus Dantas
- Deja Ribeiro
- Elaine Fernandes
- Deyve Ferreira
Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30
- Forró Xote de Anjo
- Neném do Acordeon
- Os Bambas do Nordeste
- Tire Xote
- Luana Ingry
- Abel e Alê
- Bruno Lima
Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h
- Jô Miranda
- Renno Poeta
- Banda Página Virada
- Olivan Monteiro
- Kelly Fonteli
Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30
- Dan Valente
- Rala Fivela
- Filipe Vier
- Raio da Silibrina
- Dan Miranda
- Júlia Viana
- Gabriel Rabelo
Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h
- Forró Tremendão
- Império do Forró
- Asa Branca
- Renovação Tia Dulce
- Rosas do Luar
- Fogueira Santa
- Nação Forrozeira
Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30
- Só Samba de Roda Urbano
- MMP – Movimento Maciel Pelourinho