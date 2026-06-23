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SÃO JOÃO

Chambinho do Acordeon leva legado de Luiz Gonzaga ao Pelourinho: "Uma honra"

Sanfoneiro foi destaque no São João de Salvador nesta terça-feira

Bianca Carneiro e Carla Melo
Por Bianca Carneiro e Carla Melo
Músico contagiou o público que lotou o Centro Histórico
Músico contagiou o público que lotou o Centro Histórico - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Largo do Pelourinho viveu uma noite de forte carga histórica nesta terça-feira, 23. Conhecido nacionalmente por eternizar a figura de Luiz Gonzaga nas telas do cinema, Chambinho do Acordeon foi um dos destaques desta véspera de São João em Salvador. Com a sanfona no peito e uma trajetória que une o interior do Piauí aos palcos de todo o Brasil, o músico contagiou o público que lotou o Centro Histórico, provando que o elo com o Rei do Baião vai muito além da interpretação cinematográfica.

Nascido em São Paulo em 1980, com raízes no povoado Várzea Queimada, em Jaicós (PI), Chambinho iniciou seu contato com a música aos 6 anos de idade. Em 2012, sua carreira ganhou novos contornos ao ser escolhido, entre 5 mil candidatos, para protagonizar o longa-metragem "Gonzaga: de Pai pra Filho".

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Reconhecido como um importante guardião da música popular nordestina, Chambinho refletiu sobre o peso e a honra de carregar esse legado diante dos desafios do mundo digital e do novo público:

"Olha, eu agradeço a Deus todos os dias a minha grande oportunidade. Porque veio depois dos 30 anos, já tocando, eu toco desde os meus 6 anos de idade. Você imagina cair no colo uma responsabilidade de interpretar Luiz Gonzaga no cinema. Eu fui com o objetivo de fazer uma participação", contou ele ao portal A TARDE.

Chambinho conta que precisou estudar bastante para dar vida à Gonzagão nas telonas. "Quando eu vi o roteiro, valha-me Deus! E aí, estudei muito No meio de 5 mil inscritos, fui o escolhido. O filme está aí na Netflix, no Globoplay, em 187 países, interpretando o Rei do Baião. É uma honra para esse sanfoneiro aqui", disse,

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Confira a programação para esta quarta-feira, 24, Dia de São João

Largo do Pelourinho — a partir das 17h30

  • Limão com Mel
  • Transmissão do jogo do Brasil com Torcida Olodum
  • Alceu Valença
  • Lairton e Seus Teclados
  • Ávine Vinny
  • Michele Andrade

Tereza Batista (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Viola de Doze
  • Julio e Jhonatan
  • Bel Lima
  • Banda Zefa
  • Forró Calango Aceso
  • Amor Q Fica
  • Luiz Bento

Praça das Artes (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Ana Mameto
  • Jeanne Lima
  • Avião das Antigas
  • Forró do Zé
  • Vulcão Aceso
  • Pedro Libe
  • Lhego Valentim

Largo da Tieta — a partir das 17h30

  • Filhos do Brasil
  • Claudio Ney & Juliana
  • Dan Ventura
  • Benza Deus
  • Oswaldinho da Sanfona
  • Banda 100 Parea
  • Sarah Reis

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

  • Frutos Nordestinos
  • Eduardo Pires
  • Gilda Mel
  • Matheus Dantas
  • Deja Ribeiro
  • Elaine Fernandes
  • Deyve Ferreira

Coreto (Terreiro de Jesus) — a partir das 17h30

  • Forró Xote de Anjo
  • Neném do Acordeon
  • Os Bambas do Nordeste
  • Tire Xote
  • Luana Ingry
  • Abel e Alê
  • Bruno Lima

Santo Antônio Além do Carmo (Largo do Carmo) — a partir das 18h

  • Jô Miranda
  • Renno Poeta
  • Banda Página Virada
  • Olivan Monteiro
  • Kelly Fonteli

Praça Quincas Berro D'Água (Pelourinho) — a partir das 17h30

  • Dan Valente
  • Rala Fivela
  • Filipe Vier
  • Raio da Silibrina
  • Dan Miranda
  • Júlia Viana
  • Gabriel Rabelo

Quadrilhas Juninas (Largo da Tieta) — a partir das 14h

  • Forró Tremendão
  • Império do Forró
  • Asa Branca
  • Renovação Tia Dulce
  • Rosas do Luar
  • Fogueira Santa
  • Nação Forrozeira

Samba Junino no Pelourinho (Itinerante, saída do Bar O Cravinho) — a partir das 17h30

  • Só Samba de Roda Urbano
  • MMP – Movimento Maciel Pelourinho
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Chambinho do Acordeon São João 2026

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