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SERRINHA

Tarcísio do Acordeon tem show cancelado após acidente impedir chegada

Artista tinha apresentação prevista para às 4h30

Edvaldo Sales
Por
Artista tinha apresentação prevista para às 4h30
Artista tinha apresentação prevista para às 4h30 - Foto: Divulgação

Uma interdição causada por um acidente impediu o cantor Tarcísio do Acordeon de chegar a tempo para se apresentar no São João de Serrinha, no interior da Bahia, na madrugada desta terça-feira, 23. O artista tinha show previsto para às 4h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h15 de segunda-feira, 22, no km 442 da BR-116, em Antônio Cardoso.

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A ocorrência envolveu um caminhão e provocou a interdição total da pista até às 2h15 de terça-feira. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

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A produção do São João de Serrinha disse, em nota, que a apresentação não ocorreu porque o acidente impossibilitou a chegada da equipe do cantor ao local do evento.

Além disso, a organização destacou que nem a produção da festa nem a equipe do artista tiveram responsabilidade pelo ocorrido.

Antes de seguir para Serrinha, Tarcísio do Acordeon havia se apresentado em Santo Estevão. Nesta terça-feira, o artista mantém agenda de shows em Petrolina, Senhor do Bonfim e Jaguarari.

A organização do evento também afirmou que espera receber o artista em uma próxima oportunidade. “Esperamos vê-lo em breve, Tarcísio!”, diz o comunicado.

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São João serrinha tarcisio do acordeon

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