Tarcísio do Acordeon tem show cancelado após acidente impedir chegada

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Uma interdição causada por um acidente impediu o cantor Tarcísio do Acordeon de chegar a tempo para se apresentar no São João de Serrinha, no interior da Bahia, na madrugada desta terça-feira, 23. O artista tinha show previsto para às 4h30.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h15 de segunda-feira, 22, no km 442 da BR-116, em Antônio Cardoso.

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A ocorrência envolveu um caminhão e provocou a interdição total da pista até às 2h15 de terça-feira. Apesar do transtorno, ninguém ficou ferido.

A produção do São João de Serrinha disse, em nota, que a apresentação não ocorreu porque o acidente impossibilitou a chegada da equipe do cantor ao local do evento.

Além disso, a organização destacou que nem a produção da festa nem a equipe do artista tiveram responsabilidade pelo ocorrido.

Antes de seguir para Serrinha, Tarcísio do Acordeon havia se apresentado em Santo Estevão. Nesta terça-feira, o artista mantém agenda de shows em Petrolina, Senhor do Bonfim e Jaguarari.

A organização do evento também afirmou que espera receber o artista em uma próxima oportunidade. “Esperamos vê-lo em breve, Tarcísio!”, diz o comunicado.