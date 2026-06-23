Camaforró 2026 reúne 120 mil pessoas em noite com grandes emoções

A terceira noite do Camaforró 2026, realizada na segunda-feira, 22, no Espaço Camaçari, reuniu cerca de 120 mil pessoas, entre moradores e visitantes na cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS). O local foi transformado em um grande encontro de gerações, embalado por sanfonas e canções que fazem parte da memória afetiva do povo nordestino.

A abertura da noite ficou por conta do artista camaçariense Juliano Nunes, que levou ao palco um repertório marcado pelo forró tradicional e deu início à programação colocando o público para dançar desde as primeiras horas da festa. Na sequência, a cantora Nadja Meirelles manteve o clima junino em alta com sua voz marcante e interpretações que passeiam pelos clássicos do forró.

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O cantor Netto Brito foi o terceiro a subir ao palco. Conhecido pelo romantismo presente em seu repertório e por canções que dialogam com o arrocha e o forró contemporâneo, o artista conquistou o público com uma apresentação repleta de sucessos e muita interação.

“Estou feliz de, pela primeira vez, tocar no Camaforró, que é uma festa maravilhosa, com uma estrutura incrível. É uma grande responsabilidade subir neste palco e fazer um show para essa galera toda”, declarou o artista.

Um dos momentos mais aguardados da noite aconteceu com a entrada da banda Magníficos. Referência nacional no forró romântico, o grupo levou ao palco sucessos que marcaram diferentes gerações e uniu o público em um grande coro coletivo. Casais, famílias e grupos de amigos acompanharam cada canção do show marcado pela nostalgia, emoção e celebração da cultura nordestina.

“A Magníficos tem mais de três décadas de trajetória, mantendo a essência com músicas que falam de amor. Tenho certeza que daqui a 10 anos será o mesmo, porque falar de amor nunca vai sair de moda, é um clássico. A gente ama tudo isso e estar aqui”, afirmou o vocalista da banda, Fernando Frajola.

Também nos vocais da Magníficos, a cantora Larissa Ferreira destacou o sentimento em representar a banda, que carrega tantos anos de história. “Estou muito feliz de levar o nome da Magníficos por todos os lugares que a gente passa, especialmente aqui no Nordeste, que representa a nossa cultura junina. É uma delícia ver o público, a galera sempre apaixonada”, completou.

A programação seguiu com o cantor Elvis Salgado, que manteve o ritmo da festa e deu continuidade à noite de muito forró, animando o público com um repertório diversificado e cheio de energia.

Fechando a terceira noite em grande estilo, a banda Calcinha Preta subiu ao palco sob grande expectativa do público. Considerada uma das maiores referências do forró eletrônico no país, a atração reuniu milhares de pessoas diante do palco principal, levando emoção, romantismo e sucessos que marcaram época.

Mistura de gerações

O show foi acompanhado por fãs de diferentes idades, demonstrando a capacidade da banda de atravessar gerações e permanecer como uma das mais queridas do gênero.

“Preparamos um repertório muito especial para trazer para o pessoal de Camaçari”, afirmou o vocalista Daniel Diau. “Camaçari sempre nos recebe com muito amor e muito carinho. É uma felicidade estar aqui”, completou a vocalista, O’hara Ravick.

Entre um show e outro, moradores e visitantes de diferentes localidades aproveitaram a programação para dançar, cantar e vivenciar o São João.

Luana Sousa, 30 anos, mora na cidade de Lauro de Freitas, mas veio ao Camaforró, especialmente para ver a banda Calcinha Preta. “Eu amo a banda e sempre que eles tocam na região, faço questão de acompanhar. Estava animada para o dia de hoje. É meu primeiro ano no Camaforró e gostei muito, tudo tranquilo. Também vou aproveitar pra vir amanhã”, disse.

Já Alex Ventura, 62 anos, tem íntima relação com o evento. “Todo ano eu venho, gosto muito do Camaforró. Vim todos os dias esse ano e tô achando ótimo. Hoje vim, principalmente, para ver Magníficos e Nadja Meirelles, achei tudo bom”, afirmou o morador do Residencial Vila Cantuária, que estava ao lado da esposa, Mariluzia Luz.

Programação

Com mais de 50 atrações distribuídas ao longo de quatro dias de programação, o Camaforró 2026 segue reunindo grandes nomes da música nacional, regional e local. A programação segue até esta terça-feira, 23, com início às 19h.

Confira a programação do palco principal no último dia de festa: