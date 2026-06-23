Véspera de São João terá mais de 50 atrações em Salvador

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A véspera de São João, no Largo do Pelourinho, em Salvador, vai ser marcado por grandes apresentações de Chambinho do Acordeon, Del Feliz, Dorgival Dantas e Waldonys nesta terça-feira, 23, a partir das 18h.

Esse quarteto, que se apresenta em sequência, está entre as mais de 50 atrações musicais dos arraiás juninos do Governo da Bahia, em Salvador, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), no Centro Histórico – Pelourinho, e Terreiro de Jesus e Carmo.

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O público também vai poder curtir atrações como Flor Serena, Melaço de Cana, Arreio de Ouro, Edu Casanova, Forró Sobepoeira, Forró Saracura, Fábio Carneirinho, entre outras bandas, cantores e cantoras.

Confira a programação completa:

Largo do Pelourinho

Chambinho do Acordeon

Del Feliz

Dorgival Dantas

Waldonys

Fábio Carneirinho

Praça Tereza Batista (Pelourinho)

Flor Serena

João Almeida

Lucas Queiroz

Liziane Príncipe

Enzo Bruxo

Beth Dias

Beth Nascimento

Largo da Tieta (Pelourinho)

Thiago Carvalho

TK O Rei do Bar

Melaço de Cana

Leo Balbinote

Lucas Melo

Eline Martins

Marcos Reina

Praça das Artes (Pelourinho)

Arreio de Ouro

Karolzinha Sanfoneira

Rafinha Asas

Jessica Montez

Bailinho de Quinta

Edu Casanova

Peu do Acordeon

Praça Quincas Berro D’água (Pelourinho)

Darlison Rodrigues

Aline Ataide

Flaviana Fernandes

Tio Mané

Cuscuz com Leite

Gisele Café

Andre & Mauro

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus)

Ricardo Buruá

Samuel Cesino

Titto Freitas

Maria Nicoly

Forró Sobepoeira

Aloisio Gomes

Banda Release

Coreto (Terreiro de Jesus)

Kiko Sale

Ruan & Ravena

Gilson Prates

Alcymar Gomes

Zé Araújo

Cid Rocha

Caroline Melo

Carmo