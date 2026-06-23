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HOME > SÃO JOÃO

NOITE DE FORRÓ

Véspera de São João terá mais de 50 atrações em Salvador

Festa vai se espalhar pelo Centro Histórico da cidade

Edvaldo Sales
Por
Festa vai se espalhar pelo Centro Histórico da cidade
Festa vai se espalhar pelo Centro Histórico da cidade - Foto: Divulgação

A véspera de São João, no Largo do Pelourinho, em Salvador, vai ser marcado por grandes apresentações de Chambinho do Acordeon, Del Feliz, Dorgival Dantas e Waldonys nesta terça-feira, 23, a partir das 18h.

Esse quarteto, que se apresenta em sequência, está entre as mais de 50 atrações musicais dos arraiás juninos do Governo da Bahia, em Salvador, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), no Centro Histórico – Pelourinho, e Terreiro de Jesus e Carmo.

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O público também vai poder curtir atrações como Flor Serena, Melaço de Cana, Arreio de Ouro, Edu Casanova, Forró Sobepoeira, Forró Saracura, Fábio Carneirinho, entre outras bandas, cantores e cantoras.

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Confira a programação completa:

Largo do Pelourinho

  • Chambinho do Acordeon
  • Del Feliz
  • Dorgival Dantas
  • Waldonys
  • Fábio Carneirinho

Praça Tereza Batista (Pelourinho)

  • Flor Serena
  • João Almeida
  • Lucas Queiroz
  • Liziane Príncipe
  • Enzo Bruxo
  • Beth Dias
  • Beth Nascimento

Largo da Tieta (Pelourinho)

  • Thiago Carvalho
  • TK O Rei do Bar
  • Melaço de Cana
  • Leo Balbinote
  • Lucas Melo
  • Eline Martins
  • Marcos Reina

Praça das Artes (Pelourinho)

  • Arreio de Ouro
  • Karolzinha Sanfoneira
  • Rafinha Asas
  • Jessica Montez
  • Bailinho de Quinta
  • Edu Casanova
  • Peu do Acordeon

Praça Quincas Berro D’água (Pelourinho)

  • Darlison Rodrigues
  • Aline Ataide
  • Flaviana Fernandes
  • Tio Mané
  • Cuscuz com Leite
  • Gisele Café
  • Andre & Mauro

Sala de Reboco (Terreiro de Jesus)

  • Ricardo Buruá
  • Samuel Cesino
  • Titto Freitas
  • Maria Nicoly
  • Forró Sobepoeira
  • Aloisio Gomes
  • Banda Release

Coreto (Terreiro de Jesus)

  • Kiko Sale
  • Ruan & Ravena
  • Gilson Prates
  • Alcymar Gomes
  • Zé Araújo
  • Cid Rocha
  • Caroline Melo

Carmo

  • Gianini Alencar
  • Forró Saracura
  • Fábio Carneirinho
  • Breno Saborear
  • Fogo Latino
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Salvador São João São João da Bahia

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