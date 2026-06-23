NOITE DE FORRÓ
Véspera de São João terá mais de 50 atrações em Salvador
Festa vai se espalhar pelo Centro Histórico da cidade
A véspera de São João, no Largo do Pelourinho, em Salvador, vai ser marcado por grandes apresentações de Chambinho do Acordeon, Del Feliz, Dorgival Dantas e Waldonys nesta terça-feira, 23, a partir das 18h.
Esse quarteto, que se apresenta em sequência, está entre as mais de 50 atrações musicais dos arraiás juninos do Governo da Bahia, em Salvador, através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), no Centro Histórico – Pelourinho, e Terreiro de Jesus e Carmo.
O público também vai poder curtir atrações como Flor Serena, Melaço de Cana, Arreio de Ouro, Edu Casanova, Forró Sobepoeira, Forró Saracura, Fábio Carneirinho, entre outras bandas, cantores e cantoras.
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Confira a programação completa:
Largo do Pelourinho
- Chambinho do Acordeon
- Del Feliz
- Dorgival Dantas
- Waldonys
- Fábio Carneirinho
Praça Tereza Batista (Pelourinho)
- Flor Serena
- João Almeida
- Lucas Queiroz
- Liziane Príncipe
- Enzo Bruxo
- Beth Dias
- Beth Nascimento
Largo da Tieta (Pelourinho)
- Thiago Carvalho
- TK O Rei do Bar
- Melaço de Cana
- Leo Balbinote
- Lucas Melo
- Eline Martins
- Marcos Reina
Praça das Artes (Pelourinho)
- Arreio de Ouro
- Karolzinha Sanfoneira
- Rafinha Asas
- Jessica Montez
- Bailinho de Quinta
- Edu Casanova
- Peu do Acordeon
Praça Quincas Berro D’água (Pelourinho)
- Darlison Rodrigues
- Aline Ataide
- Flaviana Fernandes
- Tio Mané
- Cuscuz com Leite
- Gisele Café
- Andre & Mauro
Sala de Reboco (Terreiro de Jesus)
- Ricardo Buruá
- Samuel Cesino
- Titto Freitas
- Maria Nicoly
- Forró Sobepoeira
- Aloisio Gomes
- Banda Release
Coreto (Terreiro de Jesus)
- Kiko Sale
- Ruan & Ravena
- Gilson Prates
- Alcymar Gomes
- Zé Araújo
- Cid Rocha
- Caroline Melo
Carmo
- Gianini Alencar
- Forró Saracura
- Fábio Carneirinho
- Breno Saborear
- Fogo Latino