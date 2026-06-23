Saiba como fica operação do metrô de Salvador no feriado de São João

O Metrô Bahia, integrante da plataforma de trilhos da Motiva, terá operação normal durante o feriado de São João, celebrado nesta quarta-feira, 24. O sistema vai funcionar sem alterações no horário habitual, das 5h à 0h, mantendo equipes de plantão para monitorar o fluxo de passageiros e assegurar a continuidade do atendimento ao longo do dia.



Mesmo com a data festiva, a concessionária reforça que o funcionamento seguirá o padrão regular, com atenção redobrada para a organização nas estações e orientação aos usuários durante os períodos de maior movimentação.



A empresa destaca a importância do chamado embarque consciente para garantir uma operação mais fluida e segura. A orientação é para que os clientes aguardem o desembarque completo dos passageiros antes de entrar nos trens, respeitem a sinalização das estações e utilizem corretamente as áreas de circulação.



"Durante o feriado, o Metrô Bahia estará com sua operação regular, acompanhando o movimento nas estações e orientando os clientes para que tenham uma viagem segura. O embarque consciente é fundamental para manter a fluidez do sistema, por isso pedimos que todos aguardem a saída dos passageiros antes de entrar nos trens e sigam as orientações das nossas equipes", destaca Carlos Cavalcanti, gerente de Atendimento do Metrô Bahia.





Outra recomendação da concessionária é que os usuários antecipem a compra ou recarga dos cartões, medida que ajuda a reduzir filas e melhora a circulação nas entradas do sistema. Além disso, o pagamento da passagem pode ser feito diretamente nas catracas por aproximação.



O sistema aceita cartões de crédito e débito, além de dispositivos com tecnologia NFC, como celulares, smartwatches e pulseiras de pagamento. Também é possível utilizar QR Codes adquiridos pelo aplicativo Recarga Pay. Para validar o acesso, basta aproximar o cartão ou dispositivo da catraca até a luz verde confirmar a liberação.



Os usuários do Cartão Integração do Metrô contam ainda com diversas opções de recarga, incluindo o aplicativo CCR Mobilidade, disponível na App Store e Play Store, além de carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi e Moovit. A rede credenciada também oferece mais de 2 mil pontos físicos para recarga em toda a região.