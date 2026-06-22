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SUSTO

Incêndio atinge casarão no centro de Salvador

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para combater o fogo

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Incêndio atinge casarão no centro de Salvador
Foto: Fogo casarão

Um incêndio atingiu um casarão abandonado na tarde desta segunda-feira, 22, no bairro dos Barris, região central de Salvador. Apesar do susto e da grande quantidade de fumaça que tomou conta da área, ninguém ficou ferido.

O imóvel está localizado na Ladeira dos Barris, próximo a um supermercado e à Biblioteca Central. Moradores e pessoas que passavam pelo local registraram imagens do incêndio, que chamou a atenção pela intensidade das chamas e da fumaça.

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Bombeiros acionados

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), 15 militares e três viaturas foram mobilizados para combater o fogo. Durante a operação, uma residência vizinha foi utilizada como ponto de apoio para que as equipes lançassem água sobre o casarão por uma área mais elevada.

Por medida de segurança, um morador de um imóvel ao lado foi orientado a deixar a residência enquanto o combate às chamas era realizado. O incêndio foi controlado antes que o fogo atingisse outras construções.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.

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Vistoria da Codesal

Após a ocorrência, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que realizará uma vistoria na estrutura do casarão para avaliar possíveis danos e verificar se o imóvel apresenta risco de desabamento ou comprometimento estrutural.

Em nota, o órgão afirmou que seguirá acompanhando a situação em conjunto com os demais setores responsáveis.

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barris casarão corpo de bombeiros Incêndio Salvador

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