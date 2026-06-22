PARALISAÇÃO NACIONAL
Garis cruzam os braços no São João do Pelourinho e lixo se acumula
Trabalhadores aderem ao movimento que cobra votação do PL 4.146/2020
Assim que o relógio marcou 00h desta segunda-feira, 22, os trabalhadores da limpeza urbana que autuavam entre as vias e vielas do Centro Histórico de Salvador, onde, desde o dia 4 deste mês, acontecem os festejos de São João, cruzaram os braços e abandonaram seus postos de trabalho em adesão à paralisação nacional da categoria.
Em poucos minutos, sacos de lixo e outros resíduos começaram a se acumular em diversos pontos evidenciando o impacto imediato da interrupção de um serviço essencial, mas, muitas vezes, invisível aos olhos da população.
A mobilização, realizada em todo o país, tem como principal reivindicação a votação do Projeto de Lei nº 4146/2020 - conhecido como PL dos Garis e Margaridas -, prevê a regulamentação da profissão e a ampliação dos direitos desses profissionais.
O texto, já aprovado na Câmara dos Deputados, segue em tramitação no Senado Federal e aguarda inclusão na pauta para ser apreciado e votado pelo plenário, sob a condução do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (UNIÃO).
O PL, além de buscar regulamentar a profissão desses trabalhadores, também reivindica:
- Reconhecimento legal da atividade
- Jornada de 40 horas semanais
- Piso salarial nacional equivalente a dois salários mínimos
- Adicional de insalubridade em grau máximo
- Aposentadoria especial para atividades insalubres
- Benefícios voltados à saúde e a segurança
Parou tudo!!
Enquanto aguardava o transporte para voltar a empresa para guardar os materiais de trabalho, um gari, que preferiu não se identificar, afirmou que se sentia desvalorizado e que, por isso, estava aderindo a paralisação.
"A questão é, que por causa de um senador ou alguns que não valorizam o trabalho da gente, que é bem feito, bem reciclado, que paramos. Não pagam o nosso direito trabalhista, que é o certo e essa pauta já está rolando há anos. Acho que chegou a hora de dar um basta nisso", afirmou o rapaz.
| | | |
Ele ressaltou ainda que a reivindicação é algo antigo e que a categoria não reivindica nada além da garantia dos direitos.
"A reivindicação é por melhores condições trabalhistas, uma aposentadoria digna, a insalubridade. A gente recebe insalubridade, mas tem outras coisas que temos direito", descreveu o trabalhador.
Plano de contingência
Antes do início da mobilização, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) informou que havia preparado um plano de contingência para reduzir os impactos da paralisação.
Em nota, divulgada nas redes sociais, no sábado, 20, o órgão da Prefeitura de Salvador comunicou que a coleta desta segunda-feira, 22, seria realizada na manhã do domingo, 21. Ainda no documento, a Limpurb disse que, ao longo do dia de hoje, informaria sobre a execução do plano emergencial.
Leia Também:
Em conversa com o Portal A TARDE, o presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, afirmou que esperava que a paralisação não se prolongasse. No entanto, ele ressaltou que, caso isso ocorra, o município está preparado “para trabalhar para limpar a cidade o mais rápido possível”.
Até o final da manhã desta segunda-feira, a Limpurb não havia divulgado nas redes sociais nenhuma atualização do plano emergencial de limpeza na cidade.