Limpurb prepara operação especial para greve dos garis em Salvador

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Os serviços de limpeza urbana na capital baiana poderão sofrer alterações temporárias devido à possível adesão dos trabalhadores à paralisação nacional convocada pelo sindicato da categoria para a próxima segunda-feira, 22 de junho. A informação foi divulgada em nota publicada neste sábado, 20, pela Limpurb.

A mobilização tem caráter nacional e foi convocada em apoio à apreciação do Projeto de Lei nº 4.146/2020, que ficou conhecido como PL dos Garis e Margaridas. O projeto trata da regulamentação e ampliação dos direitos dos profissionais da limpeza urbana.

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Segundo a Limpurb, a coleta de resíduos prevista para segunda-feira aconteceu, de forma excepcional, neste domingo pela manhã.

“A Limpurb permanece acompanhando a situação e, na próxima segunda-feira (22), divulgará uma nova nota com informações sobre a execução do Plano de Contingência Emergencial e as medidas adotadas no município”, disse a entidade em nota.

O presidente da Limpurb, Carlos Augusto Gomes, afirmou ao portal A TARDE que espera que a paralisação não avance, mas que a empresa está preparada “para trabalhar para limpar a cidade o mais rápido possível”.

Sindicato confirma paralisação

Em suas redes sociais, o presidente do Sindilimp-BA (Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública), Luiz Carlos Suíça, confirmou que os trabalhadores da categoria em Salvador vão aderir à greve. “Estamos perto de fazer história mais uma vez. Desta vez, com a Greve Nacional em defesa da aprovação do PL 4146/2020”, afirma ele na publicação.

“E é importante deixar claro: esta não é uma ação contra as cidades ou contra a sociedade. É uma mobilização por valorização, reconhecimento e dignidade para uma categoria essencial para a saúde pública e o funcionamento das nossas cidades.”