CASO DE POLÍCIA
Mais de 30 milhões recebem alerta falso da Defesa Civil
Mensagens fraudulentas atingiram moradores de sete estados e do Distrito Federal
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional revelou que mais de 30 milhões de brasileiros foram impactados pelas mensagens falsas enviadas após uma invasão ao sistema nacional de alertas da Defesa Civil.
Ainda conforme o órgão, as mensagens falsas foram enviadas entre a noite de sexta-feira (19) e a madrugada deste sábado (20) e alcançaram moradores da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.
Os alertas foram disparados para as capitais Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo, além de municípios do interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Os disparos ocorreram entre 23h41 e 1h23.
Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que, até o momento, não há indícios de que os disparos tenham utilizado os canais oficiais da plataforma técnica operada pela ABR Telecom.
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A principal suspeita é de que o acesso indevido tenha ocorrido diretamente na plataforma da Defesa Civil responsável pela emissão dos alertas. A Polícia Federal investiga se a invasão foi realizada por uma única pessoa ou por um grupo criminoso. A Anatel também participa da apuração.