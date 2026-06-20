Estudantes baianos são finalistas da Olimpíada de História do Brasil

Os estudantes do 9 ano do Ensino Fundamental da Escola Jesus Cristo da Mansão do Caminho, que funciona no bairro de Pau da Lima, em Salvador, estão entre os finalistas da Olimpíada de História do Brasil de 2026.

Organizada pela Unicamp, uma das universidades mais concorridas do Brasil, a competição registrou 69 mil equipes inscritas. O número corresponde a 250 mil estudantes que, após cinco etapas de disputa, foram reduzidos a 350 equipes finalistas de todo o país.

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Dessas, são 53 equipes somente da Bahia, sendo que a escola da Mansão do Caminho é a única classificada mantida por iniciativa de terceiro setor do estado.

Ao portal A TARDE, o professor Iure Barros conta que nunca a escola tinha ido tão longe na disputa e falou também sobre a sua expectativa em relação à competição. A etapa final será realizada nos dias 29 e 30 de agosto.

“Esta é a segunda vez que participamos, mas é a primeira vez que a gente é finalista. Inicialmente me senti extasiado em saber que vamos representar a Bahia e a Mansão do Caminho na final. Em seguida, ganhar a medalha de Ouro em São Paulo para inspirar novos estudantes da periferia”, projetou.

Ele conta como vem preparando a turma para a competição. “Estudo intenso de artigos, livros e documentários que discutam a importância e o papel da mulher na ciência. São duas reuniões on-line e duas presenciais semanalmente para dar conta sobre a temática da Olimpíada de História”, revelou.

Batalha difícil

Cada equipe é composta por 3 estudantes do 9 ano do Ensino Fundamental e um professor orientador. As inscrições são feitas pela própria instituição de ensino sobre regência de um professor, que fica responsável pela preparação dos estudantes, cronograma de estudo e seleção das fontes.

“Geralmente, quem consegue chegar à final da Olimpíada de História são equipes formadas por estudantes de grandes escolas, por isso, é uma vitória desde a agora estar entre os finalistas”, destacou Iure

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O custo para a viagem ainda é um entrave para a ida à competição. Iure conta que até o momento ainda não conta com qualquer forma de contribuição, mas disponibilizou o telefone 71997196368 para os interessados em dar qualquer colaboração.