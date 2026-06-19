Mudança de curso no Sisu+ termina nesta sexta; saiba como alterar

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Candidatos que desejam alterar a escolha de curso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu+) têm até esta sexta-feira, 19, para realizar a mudança. A etapa contempla 9.436 vagas disponíveis em 34 instituições públicas.

Os interessados devem acessar o Portal de Acesso Único através deste link. O processo pode levar em consideração as primeiras notas de corte parciais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), disponíveis para consulta nas páginas do Sisu Aluno e do Sisu Vagas e Central de Atendimento do MEC (0800-616161).

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Com os dados, o estudante pode acompanhar a situação em que se encontra para a vaga, o que não garantia uma seleção. No Sisu+, a nota de corte é atualizada periodicamente, conforme o processamento de novas inscrições.

As instituições participantes podem adotar pesos diferentes para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que pode ocasionar pontuações diferentes, de acordo com os parâmetros adotados por cada universidade.

A nota de corte é a menor pontuação necessária para que o candidato se classifique dentro do número de vagas no curso de sua opção e modalidade de concorrência escolhido.

Pé-de-Meia Licenciaturas

Os interessados garantem o Pé-de-Meia Licenciaturas, benfício para todos os estudantes da modalidade presencial que obtiveram, no mínimo, 650 pontos na média das cinco provas do Enem.

Com o auxílio, o estudante ganhará bolsa mensal de R$ 1.050 mil desde o ingresso até a conclusão do curso.

Entenda o Sisu+

A etapa fortalece as instituições públicas de educação superior ao permitir que utilizem a estrutura do Sisu para ofertar vagas que, de outra forma, poderiam depender de processos seletivos próprios, com maior dispersão de regras, calendários e canais de divulgação.

A participação é voltada às instituições públicas e gratuitas que tenham participado da etapa regular do Sisu 2026 e formalizado a participação por meio do termo de adesão.

A tendência é que o Sisu+ seja utilizado especialmente para cursos que, tradicionalmente, dependem de chamadas sucessivas para para preencher vagas, por instituições que costumam realizar processos seletivos próprios para ingresso no segundo semestre e por cursos em licenciaturas, engenharias e outras áreas estratégicas vinculadas à ampliação do acesso ao ensino superior.

A iniciativa também deve beneficiar instituições interessadas em utilizar a infraestrutura do Sisu para reduzir custos administrativos, ampliar a divulgação das vagas e padronizar os procedimentos de seleção.

O objetivo é reduzir a necessidade de processos seletivos próprios paralelos e apoiar a organização das ofertas acadêmicas, incluindo instituições localizadas em regiões interiorizadas do país, de modo a ampliar a visibilidade de vagas eventualmente disponíveis fora dos grandes centros urbanos.