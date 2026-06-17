Programa contra drogas e violência forma 1.600 estudantes em Camaçari

A parceria entre a Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Seduc), e a Polícia Militar da Bahia resultou na formação de 1.600 estudantes no primeiro semestre de 2026 pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A iniciativa tem o objetivo de orientar crianças e adolescentes sobre prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying e fortalecimento de valores como respeito, empatia e cidadania.

Somente na sede do município, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS), 856 alunos de 13 escolas concluíram o curso após seis meses de atividades conduzidas por dois instrutores do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

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A cerimônia de formatura aconteceu nesta terça-feira, 16, no Teatro Cidade do Saber, reunindo estudantes, familiares, educadores e autoridades municipais.



Durante o evento, o comandante do 12º BPM, tenente-coronel Roberto Castro, destacou o alcance do trabalho realizado ao longo do semestre e a dedicação da equipe responsável pelas atividades.

“Foram seis meses de educação, com visitas semanais às escolas. Neste momento, temos a representatividade de escolas da sede do município. São 856 alunos se formando com o acompanhamento de nossos dois instrutores. Entendemos que a Polícia Militar não atua apenas na segurança pública, mas também exerce um importante papel social, seja por meio do Proerd, da Ronda Maria da Penha ou das ações de combate ao feminicídio. Enfim, desenvolvemos uma série de programas sociais e nosso trabalho está sempre aberto à comunidade”, afirmou.

O secretário da Educação, Márcio Neves, ressaltou a importância da parceria institucional para ampliar o alcance das ações preventivas junto aos estudantes.

“Para cuidar da sociedade, precisamos que todos estejam envolvidos. Agradeço pela oportunidade dessa parceria para que possamos, a cada dia, fortalecer a proposta do Proerd, que é combater o bullying, a violência e o uso de drogas. Além disso, o programa se renova e traz também o debate sobre o combate à violência contra a mulher. Essa é uma pauta extremamente importante e necessária para que esses meninos cresçam conscientes da importância de respeitar as mulheres”, destacou.

Reconhecimento

Além da formação, a cerimônia premiou estudantes autores das melhores redações produzidas durante o curso. Entre os destaques esteve Maria Helena Ramos de Oliveira, de 10 anos, estudante da Escola Municipal José de Mattos da Conceição.

“Eu gostei muito do curso Proerd. Ele me conscientizou sobre o bullying, a resistência às drogas e à violência. Também aprendi a ensinar outras pessoas a não praticarem atitudes ruins, nem bullying, porque isso faz com que as pessoas se sintam mal e pode causar cicatrizes profundas para toda a vida”, relatou.

Também foi premiada Ágata de Lima Mascarenhas, de 10 anos, aluna do Centro Educacional Reitor Edgard Santos. “Na minha redação, eu falei principalmente sobre o bullying e também sobre a agressão física, porque hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo, existem muitas pessoas que praticam violência, e isso não é certo. Também falei sobre as drogas, porque acredito que elas prejudicam muito a saúde e a mente das pessoas”, disse.