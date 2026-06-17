Quadrilhas juninas movimentam escolas durante o mês de junho na Bahia

Com a chegada do mês de junho, as quadrilhas juninas voltam a ocupar espaço de destaque nas unidades escolares da Bahia. As apresentações fazem parte de um conjunto de atividades pedagógicas que contribuem para a preservação da cultura nordestina, estimulam o trabalho em equipe e fortalecem os vínculos entre estudantes, educadores e famílias.

Em muitas unidades de ensino, os festejos incluem ensaios, apresentações culturais, decoração temática e ações voltadas ao resgate das tradições populares.

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Um exemplo desse movimento é o Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos - localizado no bairro do Arenoso, em Salvador -, que já vive o clima de São João. Com bandeirolas espalhadas pelos corredores, cenários produzidos com materiais recicláveis e estudantes ensaiando os passos da quadrilha, a unidade promove, nesta quarta-feira, 17, sua tradicional festa junina. O evento reunirá alunos, funcionários, pais e convidados, com o objetivo de fortalecer a valorização da cultura nordestina e a integração da comunidade escolar.

Entre os alunos envolvidos está Maria Luisa Leão, de 14 anos, estudante do 6º ano. Participando dos ensaios da quadrilha, ela conta que já teve contato com a tradição em sua antiga escola, mas continua animada com a experiência. Mesmo admitindo que alguns passos são desafiadores, a estudante afirmou que aprende rápido e já aguarda com expectativa o dia da apresentação. “Estou um pouco nervosa, mas muito ansiosa”, revelou.

Segundo o gestor da unidade, Marco César, as atividades juninas vão além da celebração festiva e fazem parte de um trabalho voltado à valorização da identidade cultural dos estudantes. “Aqui no Clarice Santiago nós valorizamos a arte, a cultura e o protagonismo juvenil. Resgatar essas tradições é muito importante para a formação da identidade dos nossos jovens, para que eles tenham esse sentimento de pertencimento”, destacou.

Ensaio da quadrilha junina com alunos do Colégio Estadual Clarice Santiago - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Responsável pela preparação da quadrilha, a professora de dança Taila Samile destaca que trabalhar com arte dentro da escola é uma missão que acompanha toda a sua trajetória profissional. Formada pela Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) e estudante de Licenciatura em Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), ela leva para os ensaios experiências acumuladas em grupos de danças populares brasileiras, incluindo apresentações de quadrilha e xaxado.

Neste ano, a proposta mantém os elementos clássicos da quadrilha junina, com personagens tradicionais como noivo, noiva, padre e narradora. “A proposta não é contemporânea ou experimental; é realmente um resgate das bases da tradição”, explicou a professora.

Outro destaque da preparação é a decoração da escola, construída majoritariamente com materiais recicláveis. Papelão, folhas de rascunho, caixas de isopor e outros materiais que seriam descartados ganharam nova vida na ornamentação. Grande parte dos itens será reutilizada em eventos futuros. Entre as criações que mais chamam atenção está uma escultura de burro em tamanho real, produzida artesanalmente pela equipe.

Escultura de burro em tamanho real, produzida artesanalmente pela equipe - Foto: José Simões/Ag. A TARDE

Quadrilhas mobilizam Núcleos Territoriais

As celebrações juninas também movimentam escolas estaduais em diferentes regiões da Bahia. Ao todo, 51 municípios desenvolvem ações que incluem apresentações de quadrilhas, gincanas, concursos culturais, quermesses e projetos voltados à valorização da cultura popular e da sustentabilidade.

No Núcleo Territorial de Educação (NTE) 01, municípios como Central, São Gabriel, Cafarnaum e Lapão realizam festejos tradicionais com arraiás escolares, apresentações de quadrilhas locais e atividades ligadas à educação ambiental. Já no NTE 02, Serra do Ramalho, Ibotirama, Morpará, Riacho de Santana e Matina promovem iniciativas como o Arraiá da Educação de Jovens e Adultos (EJA), quermesses inspiradas na literatura de cordel, apresentações da quadrilha Despertar e ações sustentáveis.

No NTE 10, Juazeiro se destaca com concursos e puxadas juninas, enquanto Remanso e Uauá desenvolvem projetos que unem tradição, sustentabilidade e referências à Copa do Mundo de 2026. No NTE 20, os municípios de Anagé, Aracatu, Caraíbas, Licínio de Almeida, Ribeirão do Largo e Tremedal realizam o Arraiá da Sustentabilidade, além de gincanas, apresentações culturais e eventos em espaços públicos.

Arraiás movimentam escolas das redes municipais

Já nas redes municipais, a valorização das tradições juninas seguem ao longo do mês de Junho. Entre as atrações estão arraiás, feiras culturais, apresentações de quadrilhas, concursos de dança, cortejos e projetos pedagógicos que dialogam com temas como literatura popular, identidade nordestina e até mesmo esporte - sincronizando as festividades com a Copa do Mundo de 2026.

Confira alguns dos destaques da programação:

Antônio Cardoso (18 e 19/06) - O projeto ‘Arraiá da Educação: Raízes das Umburanas’ reúne escolas da rede municipal em uma programação com brincadeiras típicas, quadrilhas, casamento na roça, apresentações musicais e atividades culturais;

Brumado: (até 19/06) - Estudantes participam do projeto ‘Riquezas da Nossa Terra: Nosso Bairro, Nosso Lugar!’, que leva apresentações de dança, cordel e manifestações culturais para a Praça Coronel Zeca Leite;

Cachoeira (16 a 17/06) - As ações incluem o ‘Bando Anunciador Encantado’, da Escola Nossa Senhora da Conceição Guaíba, além do projeto ‘Um Pé de Quê? Raízes de Nossa Terra’, desenvolvido pela Escola de 1º Grau São Francisco do Paraguaçu;

Camaçari (até 19/06) - A programação conta com o projeto 'Cultura Popular da Escola Monteiro Lobato', com apresentações de dança, teatro, repente e carimbó, além dos tradicionais arraiás das escolas Félix Joaquim de Moraes, Boaventura e o FORRÓCESP no Centro Senhor dos Passos. As unidades escolares também desenvolvem ações pedagógicas ligadas ao período junino, como desafios de trava-línguas e o Passaporte Literário;

Candeias (Junho) - O projeto ‘Raízes do Nordeste: Cultura que Ensina’ culmina na criação da Cidade Junina das Escolas, com estandes temáticos, apresentações culturais e exposição dos trabalhos produzidos pelos estudantes;

Feira de Santana (17 a 19/06) - Mostras culturais e quermesses movimentam escolas da sede e dos distritos, com projetos que relacionam as tradições juninas ao universo esportivo;

Itabuna (Junho) - As 110 escolas municipais das zonas urbana e rural realizam festejos internos como parte das atividades pedagógicas. A programação inclui quadrilhas, danças típicas, comidas tradicionais e ações culturais voltadas à valorização dos festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro;

Morro do Chapéu (até 19/06) - O projeto ‘Escola em Movimento - Arraiá na Copa’ reúne as escolas municipais na Praça do Comércio com apresentações típicas e telão para os jogos da Copa do Mundo, além do ‘Arraiá do Saber do Coronel’ da Escola MCPM Coronel Dias Coelho, que promoverá a Gincana Junina 2026 para estudantes e famílias;

Santo Amaro (18 e 19/06) - A unidade escolar Alegria de Viver promove desfiles temáticos que misturam o Nordeste e a Copa do Mundo. Já a Escola Prado Valadares leva para as ruas o Projeto Resgate Cultural do Trapiche de Baixo, além do arrastão ‘São João passou por aqui’, festas e apresentações de danças típicas;

Santo Antônio de Jesus (18/06) - A Escola Pedro Kilkerry realiza a 4ª Feira Cultural com o tema ‘Nordeste: raízes que encantam, cultura que empreende’, acompanhada de festejos na Escola Antônio Mateus dos Santos;

São Francisco do Conde (18 e 19/06) - Arrasta-pés, apresentações culturais e festas juninas mobilizam estudantes de diferentes escolas do município;

São Sebastião do Passé (19/06) - O ‘Arrasta-Pé Kids’ reúne alunos de toda a rede municipal em um desfile temático pelas ruas da cidade, ao som de muito forró;

Simões Filho (Junho) - Com o tema 'Raízes do Nordeste: Cultura, Esporte e Tradição', a Escola Municipal Afonso Válido Conceição desenvolve ações voltadas à valorização da cultura nordestina, das tradições juninas e da prática esportiva. A programação inclui apresentações de quadrilha junina, danças típicas, cordéis, poesias nordestinas e brincadeiras tradicionais, promovendo o resgate e o fortalecimento das manifestações culturais da região. Já a Escola Municipal Enock Pimentel Tourinho realiza seu tradicional projeto cultural junino, dedicado à valorização das raízes nordestinas, da arte e da cultura popular;

Seabra (Junho) - Um circuito de arraiás movimenta as escolas da região, incluindo as unidades Margarida Souza, Kimimo Santa Luzia, Família Agrícola II, Artur Alves, Heliodoro de Paula, Antônio José dos Santos, Manoel Bento Teixeira, Passagem Funda e Afonso Gonçalves;

Várzea Nova (16 a 18/06) - O projeto 'Entre Balaios e Versos: O Cordel nas Festas Juninas' presta homenagem a escritores locais e nacionais, incentivando o contato dos estudantes com a literatura de cordel nas escolas. Já a Praça Zacarias será palco do tradicional Arraiá da Educação, evento que reunirá nove escolas da rede municipal em uma grande celebração das tradições juninas. Encerrando a programação, o Concurso Regional de Quadrilhas Estilizadas distribuirá uma premiação total de R$ 11 mil entre as quadrilhas campeã, vice-campeã e terceira colocada;

Vitória da Conquista (até 19/06) - Com muita música, cores e tradição, as escolas municipais promovem apresentações de quadrilhas, brincadeiras, comidas típicas e atividades que fortalecem a identidade cultural nordestina, envolvendo estudantes, famílias e toda a comunidade escolar.