Projeto de escola municipal de Camaçari é reconhecido pelo MEC

A EcoSala, projeto desenvolvido na Escola Experimental Marina Tavares Cardoso de Assis, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das experiências inspiradoras de educação integral em tempo integral do Brasil. A iniciativa foi selecionada no Edital nº 1/2026, que reuniu 1.801 projetos de diferentes regiões do país.

Com o reconhecimento, a EcoSala passou a integrar o Mapa de Experiências Inspiradoras e a Rede de Trocas do MEC, espaços destinados à divulgação e ao compartilhamento de práticas educacionais inovadoras que contribuem para o fortalecimento da educação integral.

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Coordenada pela Secretaria da Educação de Camaçari (Seduc), por meio da Diretoria Pedagógica e da Coordenação de Educação Integral, a EcoSala foi destacada no eixo Currículo Integrado. O projeto promove a articulação entre diferentes áreas do conhecimento e estimula o desenvolvimento integral dos estudantes, considerando aspectos cognitivos, sociais, emocionais, culturais e ambientais.

Além do espaço físico, a EcoSala funciona como um ambiente de aprendizagem que integra leitura, ciência, arte, brincadeiras, sustentabilidade e contato com a natureza. A proposta busca transformar o cotidiano escolar em uma experiência mais participativa e significativa, incentivando a curiosidade, a criatividade e a construção do conhecimento.

A coordenadora de Educação Integral da Seduc, Adriana Lobório, destacou que o reconhecimento amplia as possibilidades de intercâmbio entre redes de ensino de diferentes regiões do país. "A seleção da EcoSala permite que Camaçari compartilhe suas experiências com outros municípios e também aprenda com iniciativas desenvolvidas em diferentes regiões do Brasil", afirmou.

A partir da participação na Rede de Trocas, gestores e educadores de Camaçari realizarão visitas técnicas para conhecer projetos desenvolvidos em outras cidades brasileiras. Em contrapartida, o município também receberá representantes de redes de ensino interessados em conhecer a EcoSala e suas metodologias.

MEC seleciona projeto EcoSala de Camaçari - Foto: Divulgação/Prefeitura de Camaçari

Para a diretora pedagógica da rede municipal, Alexandra Persi, o projeto representa a materialização dos princípios da educação integral. "A EcoSala materializa o que entendemos por currículo integrado. É um espaço onde as crianças aprendem de forma interdisciplinar, conectando conhecimentos, experiências e vivências. Mais do que ensinar conteúdos, buscamos contribuir para a formação integral do ser humano", destacou.

O reconhecimento nacional destaca a relevância da EcoSala como uma prática inovadora voltada à formação integral das crianças e o projeto como referência no desenvolvimento de metodologias que unem conhecimento, sustentabilidade e protagonismo estudantil.