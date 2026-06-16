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EDUCAÇÃO

Prazo para pagar taxa de inscrição do Enem 2026 termina nesta quarta

Candidatos precisam quitar a taxa de R$ 85 e confirmar a participação no exame

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes têm até esta quarta para pagar a taxa do Enem 2026
Estudantes têm até esta quarta para pagar a taxa do Enem 2026 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até esta quarta-feira, 17, para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O valor é de R$ 85 e a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) está disponível na Página do Participante.

Para acessar a guia, é necessário utilizar a senha da conta Gov.br. O pagamento pode ser realizado em qualquer banco, casa lotérica ou por meio de aplicativos bancários, utilizando Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança.

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De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a inscrição somente será confirmada após o processamento do pagamento pelo Banco do Brasil.

O órgão também informa que o valor da taxa não será devolvido, exceto em casos de cancelamento da edição do exame ou pagamento em duplicidade. O edital ainda proíbe a transferência do valor pago para outro participante.

Isenção Enem 2026

Estão isentos da taxa os estudantes concluintes do ensino médio da rede pública em 2026, os participantes do programa Pé-de-Meia que finalizarão essa etapa de ensino neste ano e os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que utilizarão os resultados do exame para obter o certificado de conclusão do ensino médio.

Cronograma

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todo o país. No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a Redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

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