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EDUCAÇÃO

Morro do Chapéu institui educação antirracista e de redução das desigualdades

Prefeita Juliana Araújo sanciona lei para promover inclusão e diversidade nas escolas

Redação
Por Redação
Prefeita de Morro do Chápeu, Juliana Araújo (PDT)
Prefeita de Morro do Chápeu, Juliana Araújo (PDT) - Foto: Reprodução

A prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), sancionou a lei que institui a política de Educação Antirracista e de Redução das Desigualdades no âmbito da rede de ensino do município.

A nova legislação estabelece diretrizes para o desenvolvimento de ações permanentes de combate ao racismo e às desigualdades no ambiente escolar.

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Entre os principais objetivos da política estão:

  • a promoção de uma educação antirracista e inclusiva;
  • a redução das desigualdades educacionais;
  • a valorização da diversidade étnico-racial;
  • o fortalecimento da identidade e da autoestima dos estudantes;
  • a garantia de ambientes escolares seguros e livres de qualquer forma de discriminação.

A lei, sancionada no último dia 2, prevê ainda a implementação de ações de formação continuada para professores e demais profissionais da educação, o fortalecimento de práticas pedagógicas antirracistas, a realização de campanhas educativas e a adoção de medidas voltadas ao enfrentamento do racismo no ambiente escolar.

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Para a prefeita Juliana Araújo (PDT), a educação tem papel fundamental na construção de uma sociedade mais igualitária e respeitosa, reforçando o compromisso do município com uma educação mais justa, acolhedora e democrática

“Essa lei representa um compromisso da nossa gestão com a construção de uma educação que respeite as diferenças, valorize a diversidade e promova oportunidades para todos. A escola é um espaço de formação cidadã e deve ser um ambiente onde nossas crianças e jovens se sintam acolhidos, respeitados e orgulhosos de sua identidade”, ressaltou.

A gestora destacou que o combate ao racismo deve ser uma tarefa permanente do poder público e de toda a sociedade.

“Não podemos tolerar qualquer forma de discriminação. A educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades e combater preconceitos. Com essa política, damos mais um passo para fortalecer valores como respeito, igualdade, inclusão e justiça social dentro das nossas escolas”, declarou.

Juliana ressaltou ainda que a medida está alinhada ao conjunto de ações desenvolvidas pela Prefeitura para garantir uma educação de qualidade e promover o desenvolvimento integral dos estudantes.

“Queremos que cada aluno de Morro do Chapéu tenha a oportunidade de crescer em um ambiente seguro, acolhedor e capaz de valorizar sua história, sua cultura e suas potencialidades. Essa política ajuda a construir uma cidade mais humana, mais justa e preparada para o futuro”, salientou.

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Educação Morro do Chapéu

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