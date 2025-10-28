Menu
EDUCAÇÃO

Morro do Chapéu recebe investimentos para modernizar escola municipal

Iniciativa integra um pacote estadual de R$ 1 milhão do Governo da Bahia para fortalecer a rede escolar em três municípios

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

28/10/2025 - 18:32 h
Da esquerda para a direita: deputado estadual Samuel Júnior, prefeita de Morro do Chapéu Juliana Araújo, e secretária da SEC, Rowenna Brito
Da esquerda para a direita: deputado estadual Samuel Júnior, prefeita de Morro do Chapéu Juliana Araújo, e secretária da SEC, Rowenna Brito -

O município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, vai receber mais de R$ 318 mil para modernizar a Escola Municipal Coronel Dias Coelho, por meio de convênio firmado entre o Governo da Bahia e a Prefeitura Municipal. O investimento integra um pacote estadual de R$ 1 milhão destinado ao fortalecimento da rede escolar em três cidades baianas. O Ato de Assinatura dos Convênios foi realizado nesta terça-feira, 28, na sede da Secretaria da Educação (SEC), localizada no CAB, em Salvador.

Leia Também:

Governo quer mudanças no Pé-de-Meia para evitar corte em ano eleitoral
II Encontro de Educação do A TARDE já tem data marcada
50 anos da Pedagogia da Alternância: governo celebra método de Paulo Freire

De acordo com o governo estadual, os recursos serão aplicados na aquisição de novos equipamentos de tecnologia, mobiliário e na estruturação do refeitório da unidade escolar.

"Estes recursos são fundamentais para que possamos garantir investimentos e qualificar ainda mais o processo de ensino e aprendizagem na Escola Municipal Coronel Dias Coelho de Gestão Compartilhada MCPM, promovendo um ambiente mais digno, moderno e acolhedor para nossos estudantes e professores”, destacou a prefeita da cidade, Juliana Araújo (PDT).

A gestora municipal ressaltou ainda que a educação de qualidade começa por uma estrutura adequada, que ofereça às crianças e jovens as condições necessárias para construir um futuro melhor. “Agradeço a parceria com o Estado, em nome da Secretária de Educação Rowenna Brito e com o Deputado Samuel Júnior. Reforço que é essencial trabalharmos juntos para melhorar a vida de todos os morrenses”, acrescentou.

A secretária da SEC, Rowenna Brito, ressaltou a importância dos convênios para a melhoria da infraestrutura das escolas municipais.

“Esses investimentos representam mais conforto, estrutura e dignidade para estudantes e profissionais da Educação em todo o Estado”, afirmou, ressaltando que, com a assinatura dos convênios, o Governo da Bahia segue avançando na ampliação e modernização das redes municipais de ensino.

Já a secretária municipal de Educação de Morro do Chapéu, Serjane Guimarães, pontuou que “é fundamental assegurar um ambiente escolar funcional, acolhedor e propício ao processo de ensino e aprendizagem, ampliando as possibilidades pedagógicas e favorecendo a efetiva implementação do currículo para o desenvolvimento global dos estudantes, currículo este, em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular [BNCC] e da BNCC da Computação”.

Além de Morro do Chapéu, os municípios de Abaíra e Caatiba também foram contemplados. Abaíra receberá mais de R$ 299 mil para investimentos em oito unidades escolares municipais, enquanto Caatiba firmou convênio de R$ 306 mil para o Centro Municipal de Educação Infantil Francisco Souza Ribeiro, com a compra de itens voltados à Educação Infantil, à climatização e a equipamentos de cozinha.

