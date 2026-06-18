Prazo para pagar taxa do Enem 2026 é prorrogado; veja nova data

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O prazo para pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foi prorrogado. Com a mudança, os candidatos têm até a próxima segunda-feira, 22, para efetuar o pagamento por meio da Página do Participante.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o valor da taxa é de R$ 85 e pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição financeira.

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A confirmação do pagamento é indispensável para garantir a participação dos candidatos que não obtiveram isenção da taxa.

Quem tem direito à isenção?

Estão isentos do pagamento:

estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;

aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas, desde que possuam renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;

participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que se enquadrem em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

estudantes beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Datas das provas

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.

No primeiro dia, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de elaborar a Redação. Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.