Google lança simulados gratuitos do Enem integrados ao Gemini; veja como usar

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O Google anunciou uma nova experiência de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) integrada ao aplicativo Gemini. A ferramenta, desenvolvida em parceria com a edtech brasileira Akira Enem, permitirá que estudantes realizem simulados gratuitos e recebam orientações personalizadas para os estudos.

A novidade estará disponível a partir de julho e oferecerá simulados completos de múltipla escolha ou avaliações focadas em áreas específicas do conhecimento.

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Após a realização dos testes, os participantes terão acesso a uma análise detalhada de desempenho, com identificação de pontos fortes, dificuldades de aprendizagem e explicações para as respostas incorretas.

Segundo o Google, a plataforma utilizará inteligência artificial para auxiliar os estudantes na construção de planos de estudo personalizados, direcionando o foco para as disciplinas que demandam maior atenção.

“Nos últimos anos, o Brasil emergiu como um líder global em Inteligência Artificial (IA) e hoje é um dos três maiores mercados do Gemini no mundo. Esse momento mostra como os brasileiros estão incorporando a tecnologia de maneira única e criativa em suas rotinas. Por isso, estamos priorizando o acesso aos recursos mais recentes do Gemini para o Brasil”, afirmou Jenny Blackburn, vice-presidente global de experiência do usuário para o Gemini.

Aplicativo do Gemini exibe análise de desempenho de simulado do Enem - Foto: (Divulgação)

De acordo com a empresa, o recurso busca tornar a preparação para o Enem mais acessível, combinando simulados, correção detalhada e recomendações de estudo em um único ambiente digital.

Além do aplicativo Gemini, a funcionalidade também será disponibilizada no Modo IA da Busca do Google, ampliando o acesso dos estudantes às ferramentas de preparação para o exame.

O anúncio, feito durante o Google for Brasil 2026, faz parte de um conjunto de novidades apresentadas pela companhia para o mercado brasileiro, com foco na ampliação do uso da inteligência artificial em atividades do cotidiano.