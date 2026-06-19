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EDUCAÇÃO

Professores têm reajuste no salário e novo piso chega a R$ 5.130,63

Sanção do presidente Lula (PT) foi publicada na edição desta sexta-feira, 19, do DOU

Yuri Abreu
Por
Professores da rede básica terão reajuste no salário após Lula sancionar aumento
Professores da rede básica terão reajuste no salário após Lula sancionar aumento - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Os professores da educação básica no Brasil passarão a ganhar um piso salarial no valor de R$ 5.130,63 — um aumento de 5,4% sobre o montante anterior, de R$ 4.867,77 — após o presidente Lula (PT) sancionar a medida, publicada na edição desta sexta-feira, 19, do Diário Oficial da União (DOU).

A medida é válida para professores com jornada de 40 horas semanais. O vencimento das demais jornadas de trabalho deve ser proporcional ao piso estabelecido. A nova legislação foi aprovada pelo Senado em maio, mas a medida já estava em vigor desde janeiro por meio de uma Medida Provisória (MP).

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Se aplicada por todos os estados da Federação, a nova regra deve gerar um impacto de R$ 6,4 bilhões em 2026.

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Critério de atualização

A nova legislação muda o critério de atualização do piso. Pelo novo cálculo, o reajuste anual será a soma do Índice Nacional de Preços ao Consumidor e 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos 5 anos anteriores. A fórmula anterior teria resultado em recomposição de apenas 0,37% – a nova garante 5,4%.

O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação pública no Brasil. O fundo repassa recursos a Estados e municípios para custear a educação básica.

A lei também estabelece um teto e um piso para as correções futuras: o reajuste não pode superar a variação da receita nominal do Fundeb entre os 2 anos anteriores, nem ser inferior ao INPC.

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fundeb Lula magistério Piso Salarial professores

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