Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO

SÃO JOÃO

Quanto custa comer no São João do Pelourinho? Confira

Festejos juninos da capital baiana reunem uma grande variedade de opções gastronômicas

Agatha Victoria Reis
Por
São João no Pelourinho, em Salvador
São João no Pelourinho, em Salvador - Foto: Fernando Vivas | GOVBA

O Centro Histórico ficou ainda mais movimentado com o início dos festejos juninos nesta sexta-feira, 19. O São João da capital baiana reúne uma grande variedade de opções gastronômicas, com preços para diferentes bolsos.

Para quem vai aproveitar a festa no Pelourinho, há opções que vão desde petiscos e bebidas típicas, como o licor, até promoções de pastel com batata frita por R$ 20. Em alguns estabelecimentos, no entanto, os preços sofreram reajustes por conta do período junino.

Tudo sobre São João em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SÃO JOÃO

Ação do Governo da Bahia vai auxiliar catadores autônomos no São João
Ação do Governo da Bahia vai auxiliar catadores autônomos no São João imagem

FORRÓ RAIZ

São João de Salvador: veja todos os shows confirmados até dia 24
São João de Salvador: veja todos os shows confirmados até dia 24 imagem

TRADIÇÃO

Bandeirolas e fogueiras: qual a origem desses símbolos históricos?
Bandeirolas e fogueiras: qual a origem desses símbolos históricos? imagem

Guia gastronômico do São João

Na barraca Grande Família, da comerciante Isis, de 36 anos, houve reajuste nos preços, mas nenhuma promoção foi oferecida. Os produtos variam entre R$ 15 e R$ 25.

  • 1 de 2 Barraca Grande Família, no Pelourinho
    Barraca Grande Família, no Pelourinho |
  • 2 de 2 Cardápio da Barraca Grande Família
    Cardápio da Barraca Grande Família |

Já na tradicional barraca da comerciante Rita, de 64 anos, as bebidas são o grande destaque. O licor custa R$ 40 a garrafa ou R$ 5 a dose. Além disso, caipirinha e caipiroska são vendidas por R$ 25, e também opções de cerveja.

Rita, comerciante de 64 anos
Rita, comerciante de 64 anos - Foto: Agatha Victoria Reis | Ag. A TARDE

Outra opção bastante procurada é o tradicional queijo coalho. Com diferentes combinações, a comerciante Rosemary Borges, de 60 anos, contou ao A TARDE que o preço do queijo aumentou em outros estabelecimentos, mas permaneceu o mesmo em sua barraca. Os valores são R$ 8 por uma unidade, R$ 15 por duas e R$ 20 por três unidades.

Rosemary, comerciante de queijo coalho no Pelourinho
Rosemary, comerciante de queijo coalho no Pelourinho - Foto: Agatha Victoria Reis | Ag. A TARDE
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

gastronomia pelourinho São João

Relacionadas

Mais lidas