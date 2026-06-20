SÃO JOÃO
Quanto custa comer no São João do Pelourinho? Confira
Festejos juninos da capital baiana reunem uma grande variedade de opções gastronômicas
O Centro Histórico ficou ainda mais movimentado com o início dos festejos juninos nesta sexta-feira, 19. O São João da capital baiana reúne uma grande variedade de opções gastronômicas, com preços para diferentes bolsos.
Para quem vai aproveitar a festa no Pelourinho, há opções que vão desde petiscos e bebidas típicas, como o licor, até promoções de pastel com batata frita por R$ 20. Em alguns estabelecimentos, no entanto, os preços sofreram reajustes por conta do período junino.
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Na barraca Grande Família, da comerciante Isis, de 36 anos, houve reajuste nos preços, mas nenhuma promoção foi oferecida. Os produtos variam entre R$ 15 e R$ 25.
Barraca Grande Família, no Pelourinho | Cardápio da Barraca Grande Família |
Já na tradicional barraca da comerciante Rita, de 64 anos, as bebidas são o grande destaque. O licor custa R$ 40 a garrafa ou R$ 5 a dose. Além disso, caipirinha e caipiroska são vendidas por R$ 25, e também opções de cerveja.
Outra opção bastante procurada é o tradicional queijo coalho. Com diferentes combinações, a comerciante Rosemary Borges, de 60 anos, contou ao A TARDE que o preço do queijo aumentou em outros estabelecimentos, mas permaneceu o mesmo em sua barraca. Os valores são R$ 8 por uma unidade, R$ 15 por duas e R$ 20 por três unidades.