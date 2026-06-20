Ação do Governo da Bahia vai auxiliar catadores autônomos no São João

O Governo da Bahia vai promover uma ação solidária que vai beneficiar cooperativas de material reciclável e catadores autônomos durante o São João de 2026. Trata-se da iniciativa Meu Corre Decente, que acontecerá em Salvador e outros 12 municípios do estado.



Ao todo, serão 16 cooperativas ou associações de reciclagem e 2.270 catadoras e catadores autônomos atendidos no período, o que representa um crescimento de 4% no número de pessoas beneficiadas em relação à ação do ano passado.



Somados aos catadores que participaram da ação no período de 2023 a 2025, serão 6.102 profissionais atendidos nas festas juninas em 4 anos.

Meu Corre Decente

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O principal objetivo da ação é promover condições dignas de trabalho à categoria durante os festejos juninos.



As centrais de coleta contarão com estrutura para recepção, separação, pesagem e comercialização do material coletado, além de oferecerem aos catadores Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), farda (camiseta) e lanche.



Nas centrais, os trabalhadores recebem o dinheiro na hora, em um processo de comercialização direta, o que garante o preço justo e inibe a ação de atravessadores.

Com um investimento de mais de R$ 2,5 milhões para 2026, a ação é executada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos, falou sobre a importância da ação:

O Meu Corre Decente é uma política pública que alia inclusão socioprodutiva, sustentabilidade e geração de renda. Ao garantir melhores condições de trabalho para catadores e catadoras durante os festejos juninos, estamos reconhecendo a importância desses trabalhadores para a preservação ambiental e fortalecendo a economia solidária. Augusto Vasconcelos - Titular da Setre

Municípios que contarão com o programa: