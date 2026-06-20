Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SÃO JOÃO

SÃO JOÃO

Ação do Governo da Bahia vai auxiliar catadores autônomos no São João

Iniciativa será implementada em Salvador e outros 12 municípios do estado

Gustavo Nascimento
Por
Governador Jerônimo Rodrigues e membros do governo do Estado se reúnem com catadores de material reciclável
Governador Jerônimo Rodrigues e membros do governo do Estado se reúnem com catadores de material reciclável - Foto: Divulgação | GOVBA

O Governo da Bahia vai promover uma ação solidária que vai beneficiar cooperativas de material reciclável e catadores autônomos durante o São João de 2026. Trata-se da iniciativa Meu Corre Decente, que acontecerá em Salvador e outros 12 municípios do estado.

Ao todo, serão 16 cooperativas ou associações de reciclagem e 2.270 catadoras e catadores autônomos atendidos no período, o que representa um crescimento de 4% no número de pessoas beneficiadas em relação à ação do ano passado.

Somados aos catadores que participaram da ação no período de 2023 a 2025, serão 6.102 profissionais atendidos nas festas juninas em 4 anos.

Meu Corre Decente

Tudo sobre São João em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O principal objetivo da ação é promover condições dignas de trabalho à categoria durante os festejos juninos.

As centrais de coleta contarão com estrutura para recepção, separação, pesagem e comercialização do material coletado, além de oferecerem aos catadores Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), farda (camiseta) e lanche.

Nas centrais, os trabalhadores recebem o dinheiro na hora, em um processo de comercialização direta, o que garante o preço justo e inibe a ação de atravessadores.

Leia Também:

GALERIA

Começou! Veja fotos do 1º dia do São João de Salvador
Começou! Veja fotos do 1º dia do São João de Salvador imagem

PEDIDO DE PROIBIÇÃO

Guerra de espadas em Santo Estévão entra na mira do MPBA
Guerra de espadas em Santo Estévão entra na mira do MPBA imagem

ARROCHA E COPA

Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz
Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz imagem

Com um investimento de mais de R$ 2,5 milhões para 2026, a ação é executada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). O secretário da Setre, Augusto Vasconcelos, falou sobre a importância da ação:

O Meu Corre Decente é uma política pública que alia inclusão socioprodutiva, sustentabilidade e geração de renda. Ao garantir melhores condições de trabalho para catadores e catadoras durante os festejos juninos, estamos reconhecendo a importância desses trabalhadores para a preservação ambiental e fortalecendo a economia solidária.

Augusto Vasconcelos - Titular da Setre

Municípios que contarão com o programa:

  • Aiquara
  • Alagoinhas
  • Amargosa
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Inhambupe
  • Itaetê
  • Itabuna
  • Jequié
  • Jeremoabo
  • Santo Antônio de Jesus
  • Senhor do Bonfim
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

governo do estado Recicláveis São João 2026

Relacionadas

Mais lidas