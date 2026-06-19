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PEDIDO DE PROIBIÇÃO

Guerra de espadas em Santo Estévão entra na mira do MPBA

Recomendação considera que as guerras de espadas têm causados transtornos significativos à população

Redação
Por Redação
Segundo MPBA, guerra das espadas têm causado transtornos à população de Santo Estevão.
Segundo MPBA, guerra das espadas têm causado transtornos à população de Santo Estevão. - Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE

O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) recomendou, por meio do promotor de Justiça Marcelo dos Santos Carneiro Porto, na última quarta, 17, que o município de Santo Estevão coiba as guerras de espadas na cidade durante o São João de 2026 e demais festejos realizados entre junho e julho.

No documento, o MPBA também pede que a prefeitura, divulge, amplamente, a recomendação emitida pelo MPBA e que os Comandos e Coordenações da Polícia Militar e Polícia Civil adotem medidas para apreensão do artefato e localização de depósitos, fabricantes, vendedores e compradores.

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A recomendação considera que as guerras de espadas têm causados transtornos significativos à população, sejam por danos à saúde ou materiais.

Além disso, de acordo com a Lei n. 9605/1998, é crime produzir, processar e portar, em desconformidade às normas e exigências estabelecidas, produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, a exemplo dos fogos de artifício, pirotécnicos ou explosivos.

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Tags

guerras de espadas LEGISLAÇÃO AMBIENTAL Ministério Público Santo Estevão São João

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