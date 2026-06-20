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Começou! Veja fotos do 1º dia do São João de Salvador

Abertura oficial da festa coincidiu com o clima de Copa do Mund

Bianca Carneiro
Por
Mestrinho abriu as comemorações no Pelourinho
Mestrinho abriu as comemorações no Pelourinho - Foto: Uendel Galter e Clara Pessoa | Ag. A TARDE

A descentralização e o resgate da cultura tradicional nordestina marcaram o primeiro dia do São João de Salvador, na sexta-feira, 19. Com a mudança de formato, que priorizou o Centro Histórico e os bairros da capital em detrimento dos grandes shows no Parque de Exposições, o evento atraiu baianos e turistas.

A abertura oficial da festa coincidiu com o clima de Copa do Mundo: no Largo do Pelourinho, o público acompanhou a transmissão do jogo da Seleção Brasileira embalado pela percussão do bloco afro Olodum.

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A grade de atrações distribuiu o fluxo de pessoas por diferentes polos ao longo da noite. No Centro Histórico, considerado o coração do novo modelo, nomes como Mestrinho e Léo Estakazero garantiram o autêntico forró no palco do Largo do Pelourinho.

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ARROCHA E COPA

Thiago Aquino faz multidão arrochar no 1º dia do São João de Cruz
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Simultaneamente, a programação atendeu às comunidades periféricas. No Subúrbio Ferroviário, a Praça João Martins, em Paripe, recebeu apresentações de Adelmário Coelho e da banda Filomena Bagaceira, enquanto o bairro de Itapuã ofereceu um repertório diversificado com forte presença do arrocha e de ritmos regionais.

Para documentar a movimentação e a atmosfera deste primeiro dia de festejos, a reportagem percorreu os principais circuitos da capital baiana. Confira os destaques da noite:

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