Começou! Veja fotos do 1º dia do São João de Salvador

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A descentralização e o resgate da cultura tradicional nordestina marcaram o primeiro dia do São João de Salvador, na sexta-feira, 19. Com a mudança de formato, que priorizou o Centro Histórico e os bairros da capital em detrimento dos grandes shows no Parque de Exposições, o evento atraiu baianos e turistas.

A abertura oficial da festa coincidiu com o clima de Copa do Mundo: no Largo do Pelourinho, o público acompanhou a transmissão do jogo da Seleção Brasileira embalado pela percussão do bloco afro Olodum.

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A grade de atrações distribuiu o fluxo de pessoas por diferentes polos ao longo da noite. No Centro Histórico, considerado o coração do novo modelo, nomes como Mestrinho e Léo Estakazero garantiram o autêntico forró no palco do Largo do Pelourinho.

Simultaneamente, a programação atendeu às comunidades periféricas. No Subúrbio Ferroviário, a Praça João Martins, em Paripe, recebeu apresentações de Adelmário Coelho e da banda Filomena Bagaceira, enquanto o bairro de Itapuã ofereceu um repertório diversificado com forte presença do arrocha e de ritmos regionais.

Para documentar a movimentação e a atmosfera deste primeiro dia de festejos, a reportagem percorreu os principais circuitos da capital baiana. Confira os destaques da noite: