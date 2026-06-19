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HOME > SÃO JOÃO

FORRÓ RAIZ

São João de Salvador: veja todos os shows confirmados até dia 24

Documentos obtidos pelo Portal A TARDE revelam artistas já contratados para os festejos juninos

Iarla Queiroz
Por
São João de Salvador sai do Parque de Exposições e aposta as fichas no Centro Histórico e nas comunidades
São João de Salvador sai do Parque de Exposições e aposta as fichas no Centro Histórico e nas comunidades - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Salvador já entrou de vez no clima do São João. A festa deste ano consolida a saída do Parque de Exposições para apostar em um modelo focado no autêntico "São João Raiz", com a expectativa de atrair cerca de 2,5 milhões de visitantes ao estado.

Além da agenda oficial desta sexta-feira, 19, documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam parte dos artistas que já tiveram contratos formalizados para apresentações ao longo dos festejos juninos em Salvador [veja lista abaixo].

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Forró espalhado por sete polos da capital

A festa vai acontecer em seis locais da cidade. O coração do evento será no Centro Histórico, englobando o Pelourinho, o Santo Antônio Além do Carmo e o Largo do Carmo, entre os dias 19 e 24 de junho.

A sanfona também vai chorar forte nos bairros de Paripe e Itapuã, de 19 a 21 de junho, e no Nordeste de Amaralina, que estenderá o calendário soteropolitano com shows nos dias 26 e 27 de junho.

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Megaoperação

Para que baianos e turistas curtam a maratona de shows com tranquilidade, foi montada uma megaoperação que inclui mais de 6.200 profissionais de segurança na capital e Região Metropolitana, monitoramento por câmeras de reconhecimento facial, postos estratégicos de saúde nos circuitos e um esquema especial de mobilidade e acolhimento social.

Confira a programação do São João em Salvador

19 de junho

Pelourinho

Largo do Pelourinho — a partir das 18h30

  • Mestrinho
  • Ruan Vaqueirinho
  • Léo Estakazero
  • Acarajé com Camarão
  • Transmissão do jogo do Brasil com torcida Olodum

Praça Quincas Berro D'Água — a partir das 17h30

  • França
  • Seu Maxixe
  • Sebasthian Monteiro
  • Forró da Ilha
  • Forrozão Knário do Brasil
  • Menina Faceira
  • Ruan Ralf

Tereza Batista — a partir das 17h30

  • Patrick Levi
  • Duguinho do Acordeon
  • Hérico Oliver
  • Ú Tal do Xote
  • Arriba Saia
  • Zé Paulo
  • Léo Fera Forrozão

Praça Terreiro de Jesus — a partir das 17h30

  • Filé de Camarão
  • Taís Nader
  • Flor de Milho
  • Giba
  • Nadja Meireles
  • Banda Zueres do Forró
  • Haylan dos Teclados

Sala do Reboco — a partir das 17h30

  • Zelito Bezerra
  • Geroba
  • Jefinho Dias
  • Wil Carvalho
  • Dheya Lessa
  • Tio Barnabé
  • Bela Sampaio

Praça das Artes — a partir das 17h30

  • Jô Miranda
  • Asas do Brasil
  • Cacau com Leite
  • Trio Nordestino
  • Guilherme Vaqueiro
  • João Paulo Expresso
  • Nônô Curvelo

Praça Tieta — a partir das 17h30

  • Berguinho
  • Filomena Bagaceira
  • Karollzinha Sanfoneira
  • Larissa Marques
  • Caninana
  • Asas do Brasil
  • Tayna Agazzi

Carmo — a partir das 18h

  • Rafa Lemos
  • Tomé Xote
  • Nonato Lima
  • Duguinho
  • Hérico Oliver

Paripe — a partir das 16h30

  • Saul Jones
  • Forró Didaendoido
  • Adelmário Coelho
  • Filomena Bagaceira
  • Forró 100 Nome
  • Transmissão do jogo do Brasil

Mercado de Paripe — a partir das 12h

  • Brilho de Ouro
  • Forró Pé de Barro
  • Genny Dantas
  • Otávio Mateus
  • Raffa Lima
  • Thomas Vianna

Itapuã — a partir das 18h

  • Marcos Nery
  • Chaverinho do Arrocha
  • Os Federais
  • Willian Sean
  • Bruninho

Atrações já contratadas para os próximos dias

Os documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam artistas que já tiveram contratos firmados para apresentações no São João de Salvador. No entanto, informações como horários e locais ainda não foram divulgadas. Confira:

20 de junho

  • 20xotear
  • Banda Colher de Pau
  • Banda Forrozão das Antigas
  • Banda Pra Casar
  • Cavaleiros do Forró
  • Filomena Bagaceira
  • Flor de Maracujá
  • Forró 90 Graus
  • Ivan Rocha
  • Luisinho Vaqueiro
  • No Groove
  • Nonato Lima
  • Paroano Sai Milhó
  • Patrick Levi
  • Saulo Fernandes
  • TK O Rei do Bar
  • Vitêra

21 de junho

  • Forrozão da Sapekkinha
  • Simone Morena

23 de junho

  • Fábio Carneirinho

24 de junho

  • Limão com Mel

A expectativa é que novos contratos sejam assinados e divulgados nos próximos dias, ampliando a grade oficial do São João de Salvador.

*Matéria em atualização

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Salvador São João da Bahia

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