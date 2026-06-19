FORRÓ RAIZ
São João de Salvador: veja todos os shows confirmados até dia 24
Documentos obtidos pelo Portal A TARDE revelam artistas já contratados para os festejos juninos
Salvador já entrou de vez no clima do São João. A festa deste ano consolida a saída do Parque de Exposições para apostar em um modelo focado no autêntico "São João Raiz", com a expectativa de atrair cerca de 2,5 milhões de visitantes ao estado.
Além da agenda oficial desta sexta-feira, 19, documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam parte dos artistas que já tiveram contratos formalizados para apresentações ao longo dos festejos juninos em Salvador [veja lista abaixo].
Forró espalhado por sete polos da capital
A festa vai acontecer em seis locais da cidade. O coração do evento será no Centro Histórico, englobando o Pelourinho, o Santo Antônio Além do Carmo e o Largo do Carmo, entre os dias 19 e 24 de junho.
A sanfona também vai chorar forte nos bairros de Paripe e Itapuã, de 19 a 21 de junho, e no Nordeste de Amaralina, que estenderá o calendário soteropolitano com shows nos dias 26 e 27 de junho.
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Megaoperação
Para que baianos e turistas curtam a maratona de shows com tranquilidade, foi montada uma megaoperação que inclui mais de 6.200 profissionais de segurança na capital e Região Metropolitana, monitoramento por câmeras de reconhecimento facial, postos estratégicos de saúde nos circuitos e um esquema especial de mobilidade e acolhimento social.
Confira a programação do São João em Salvador
19 de junho
Pelourinho
Largo do Pelourinho — a partir das 18h30
- Mestrinho
- Ruan Vaqueirinho
- Léo Estakazero
- Acarajé com Camarão
- Transmissão do jogo do Brasil com torcida Olodum
Praça Quincas Berro D'Água — a partir das 17h30
- França
- Seu Maxixe
- Sebasthian Monteiro
- Forró da Ilha
- Forrozão Knário do Brasil
- Menina Faceira
- Ruan Ralf
Tereza Batista — a partir das 17h30
- Patrick Levi
- Duguinho do Acordeon
- Hérico Oliver
- Ú Tal do Xote
- Arriba Saia
- Zé Paulo
- Léo Fera Forrozão
Praça Terreiro de Jesus — a partir das 17h30
- Filé de Camarão
- Taís Nader
- Flor de Milho
- Giba
- Nadja Meireles
- Banda Zueres do Forró
- Haylan dos Teclados
Sala do Reboco — a partir das 17h30
- Zelito Bezerra
- Geroba
- Jefinho Dias
- Wil Carvalho
- Dheya Lessa
- Tio Barnabé
- Bela Sampaio
Praça das Artes — a partir das 17h30
- Jô Miranda
- Asas do Brasil
- Cacau com Leite
- Trio Nordestino
- Guilherme Vaqueiro
- João Paulo Expresso
- Nônô Curvelo
Praça Tieta — a partir das 17h30
- Berguinho
- Filomena Bagaceira
- Karollzinha Sanfoneira
- Larissa Marques
- Caninana
- Asas do Brasil
- Tayna Agazzi
Carmo — a partir das 18h
- Rafa Lemos
- Tomé Xote
- Nonato Lima
- Duguinho
- Hérico Oliver
Paripe — a partir das 16h30
- Saul Jones
- Forró Didaendoido
- Adelmário Coelho
- Filomena Bagaceira
- Forró 100 Nome
- Transmissão do jogo do Brasil
Mercado de Paripe — a partir das 12h
- Brilho de Ouro
- Forró Pé de Barro
- Genny Dantas
- Otávio Mateus
- Raffa Lima
- Thomas Vianna
Itapuã — a partir das 18h
- Marcos Nery
- Chaverinho do Arrocha
- Os Federais
- Willian Sean
- Bruninho
Atrações já contratadas para os próximos dias
Os documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam artistas que já tiveram contratos firmados para apresentações no São João de Salvador. No entanto, informações como horários e locais ainda não foram divulgadas. Confira:
20 de junho
- 20xotear
- Banda Colher de Pau
- Banda Forrozão das Antigas
- Banda Pra Casar
- Cavaleiros do Forró
- Filomena Bagaceira
- Flor de Maracujá
- Forró 90 Graus
- Ivan Rocha
- Luisinho Vaqueiro
- No Groove
- Nonato Lima
- Paroano Sai Milhó
- Patrick Levi
- Saulo Fernandes
- TK O Rei do Bar
- Vitêra
21 de junho
- Forrozão da Sapekkinha
- Simone Morena
23 de junho
- Fábio Carneirinho
24 de junho
- Limão com Mel
A expectativa é que novos contratos sejam assinados e divulgados nos próximos dias, ampliando a grade oficial do São João de Salvador.
*Matéria em atualização