São João de Salvador: veja todos os shows confirmados até dia 24

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Salvador já entrou de vez no clima do São João. A festa deste ano consolida a saída do Parque de Exposições para apostar em um modelo focado no autêntico "São João Raiz", com a expectativa de atrair cerca de 2,5 milhões de visitantes ao estado.

Além da agenda oficial desta sexta-feira, 19, documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam parte dos artistas que já tiveram contratos formalizados para apresentações ao longo dos festejos juninos em Salvador [veja lista abaixo].

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Forró espalhado por sete polos da capital

A festa vai acontecer em seis locais da cidade. O coração do evento será no Centro Histórico, englobando o Pelourinho, o Santo Antônio Além do Carmo e o Largo do Carmo, entre os dias 19 e 24 de junho.

A sanfona também vai chorar forte nos bairros de Paripe e Itapuã, de 19 a 21 de junho, e no Nordeste de Amaralina, que estenderá o calendário soteropolitano com shows nos dias 26 e 27 de junho.

Megaoperação

Para que baianos e turistas curtam a maratona de shows com tranquilidade, foi montada uma megaoperação que inclui mais de 6.200 profissionais de segurança na capital e Região Metropolitana, monitoramento por câmeras de reconhecimento facial, postos estratégicos de saúde nos circuitos e um esquema especial de mobilidade e acolhimento social.

Confira a programação do São João em Salvador

19 de junho

Pelourinho

Largo do Pelourinho — a partir das 18h30

Mestrinho

Ruan Vaqueirinho

Léo Estakazero

Acarajé com Camarão

Transmissão do jogo do Brasil com torcida Olodum

Praça Quincas Berro D'Água — a partir das 17h30

França

Seu Maxixe

Sebasthian Monteiro

Forró da Ilha

Forrozão Knário do Brasil

Menina Faceira

Ruan Ralf

Tereza Batista — a partir das 17h30

Patrick Levi

Duguinho do Acordeon

Hérico Oliver

Ú Tal do Xote

Arriba Saia

Zé Paulo

Léo Fera Forrozão

Praça Terreiro de Jesus — a partir das 17h30

Filé de Camarão

Taís Nader

Flor de Milho

Giba

Nadja Meireles

Banda Zueres do Forró

Haylan dos Teclados

Sala do Reboco — a partir das 17h30

Zelito Bezerra

Geroba

Jefinho Dias

Wil Carvalho

Dheya Lessa

Tio Barnabé

Bela Sampaio

Praça das Artes — a partir das 17h30

Jô Miranda

Asas do Brasil

Cacau com Leite

Trio Nordestino

Guilherme Vaqueiro

João Paulo Expresso

Nônô Curvelo

Praça Tieta — a partir das 17h30

Berguinho

Filomena Bagaceira

Karollzinha Sanfoneira

Larissa Marques

Caninana

Asas do Brasil

Tayna Agazzi

Carmo — a partir das 18h

Rafa Lemos

Tomé Xote

Nonato Lima

Duguinho

Hérico Oliver

Paripe — a partir das 16h30

Saul Jones

Forró Didaendoido

Adelmário Coelho

Filomena Bagaceira

Forró 100 Nome

Transmissão do jogo do Brasil

Mercado de Paripe — a partir das 12h

Brilho de Ouro

Forró Pé de Barro

Genny Dantas

Otávio Mateus

Raffa Lima

Thomas Vianna

Itapuã — a partir das 18h

Marcos Nery

Chaverinho do Arrocha

Os Federais

Willian Sean

Bruninho

Atrações já contratadas para os próximos dias

Os documentos obtidos pelo portal A Tarde revelam artistas que já tiveram contratos firmados para apresentações no São João de Salvador. No entanto, informações como horários e locais ainda não foram divulgadas. Confira:

20 de junho

20xotear

Banda Colher de Pau

Banda Forrozão das Antigas

Banda Pra Casar

Cavaleiros do Forró

Filomena Bagaceira

Flor de Maracujá

Forró 90 Graus

Ivan Rocha

Luisinho Vaqueiro

No Groove

Nonato Lima

Paroano Sai Milhó

Patrick Levi

Saulo Fernandes

TK O Rei do Bar

Vitêra

21 de junho

Forrozão da Sapekkinha

Simone Morena

23 de junho

Fábio Carneirinho

24 de junho

Limão com Mel

A expectativa é que novos contratos sejam assinados e divulgados nos próximos dias, ampliando a grade oficial do São João de Salvador.

*Matéria em atualização