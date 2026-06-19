Quanto custa a mesa do São João em 2026? Veja o que subiu de preço

A preparação para o São João 2026 traz um cenário favorável para o bolso do consumidor em diversos itens, apesar da inflação acumulada de 4,72% nos últimos 12 meses. Um levantamento da Universidade Veiga de Almeida (UVA), baseado nos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio de 2026 do IBGE, aponta que a maior parte dos ingredientes típicos de São João teve alta abaixo da inflação ou até mesmo queda de preços.

Preços de ingredientes no mercado

A pesquisa de preços já faz parte da rotina de quem vai preparar os quitutes em casa. Em mercados localizados em Itapuã, por exemplo, os consumidores encontram produtos com valores diversos. O amendoim, por exemplo, está custando entre R$ 14 e R$ 20, enquanto a espiga de milho sai a 1,50 (unidade). Enquanto isso, pacotes de 400g de canjica branca para mungunzá custam R$ 6.

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As variações de preços são influenciadas por fatores como condições climáticas, oferta, demanda e custos de produção. O grande destaque positivo vai para os derivados do milho, principal matéria-prima da época, que ficaram abaixo da inflação:

Flocos de milho: 4,49%.

Milho-verde em conserva: 2,43%.

Milho em grão: 0,44%.

Fubá de milho: 0,30%.

Por outro lado, dos 18 ingredientes analisados no estudo, cinco tiveram um aumento superior à inflação, pressionando parte do orçamento:

Mandioca (aipim): 12,69%.

Leite de coco: 7,25%.

Cerveja: 5,99%.

Bolo pronto: 5,40%.

Em contrapartida, o consumidor pode compensar os gastos com ingredientes que registraram queda expressiva nos últimos 12 meses:

Arroz: -16,92%.

Açúcar cristal: -15,91%.

Ovo de galinha: -10,72%.

Açúcar refinado: -10,41%.

Maçã: -4,59%.

Vinho: -1,94%.

Salsicha: -1,28%.

Leite condensado: -0,60%.

Encomenda de pratos prontos para o São João

Foto: Divulgação

Para quem busca comodidade e não quer cozinhar, as redes de supermercados e confeitarias já estão abastecidas com menus juninos.

No GBarbosa e na Perini, o cardápio conta com opções doces e salgadas preparadas para a festa. Os clientes encontram bolos de tapioca, aipim, fubá e milho verde disponíveis em tamanhos de 300g e 500g, além de versões vendidas por quilo. Também há destaque para os "cakes piscinas" (com coberturas como goiabada e creme de queijo), mingau de tapioca e milho (400g e 500g), mungunzá, canjica, pamonha, broa, cuscuz de tapioca e amendoim cozido.

A Brigaderia Belga também lançou um cardápio especial de São João disponível para encomendas até o dia 22 de junho, nas unidades de Salvador (Shopping Barra) e Feira de Santana, via WhatsApp. O menu reúne bolos tradicionais (como milho, aipim, puba, leite e pé de moleque), além de canjica, pamonha, beiju de coco na palha, bolinho de carimã e maçã do amor.

Matheus Lavigne, diretor de operações da doceria, ressalta que o objetivo é entregar uma experiência que valorize os sabores típicos e a memória afetiva da data, mantendo a qualidade da marca.

São João fora de casa

Para aqueles que preferem celebrar a data fora de casa com um serviço completo, o hotel Deville Prime Salvador, em Itapuã, promoverá um jantar temático no dia 23 de junho, das 19h30 às 22h30. O evento contará com um trio nordestino para animar a noite e um buffet recheado de clássicos locais.

O cardápio da noite inclui bobó de camarão na moranga, galinha caipira com quiabo, escondidinho nordestino, dadinho de aipim e uma farta ilha de petiscos com amendoim, milho e pamonha. Entre as sobremesas, pratos como pudim de tapioca, canjica, quindim e bolos clássicos. Os valores do jantar para o público geral (mediante disponibilidade) são:

Adultos: R$ 195,00 + 10% por pessoa.

Crianças de 6 a 11 anos: R$ 97,50 + 10%.

Crianças até 5 anos: Não pagam.

A reserva para o jantar pode ser feita pelo Sympla ou diretamente na recepção do hotel, que também disponibiliza pacotes especiais de hospedagem para quem deseja aproveitar a infraestrutura completa do local com a família.